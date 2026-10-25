Marina rescata a 10 balseros cubanos a la deriva al sur de Isla Mujeres; uno presentó deshidratación

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ISLA MUJERES.- Elementos de la Quinta Región Naval rescataron a 10 hombres cubanos que permanecían a la deriva en una embarcación artesanal, a 12 millas náuticas al sur de Isla Mujeres. Uno de ellos presentó deshidratación después de varios días de travesía por el Caribe en condiciones adversas.

La Secretaría de Marina informó que el operativo comenzó el día anterior, luego de que un crucero reportara el avistamiento de la balsa. Desde la Estación de Búsqueda y Rescate (ENSAR) de Isla Mujeres salió una embarcación tipo Defender para localizar a sus ocupantes.

El personal naval encontró la balsa durante la noche, mientras las luces del crucero todavía la iluminaban. Tras realizar las maniobras de auxilio, los 10 hombres fueron puestos a salvo a bordo de la unidad oficial.

Los rescatados fueron trasladados a la Quinta Región Naval y después a la Estación Naval Avanzada de Puerto Juárez, donde personal de Sanidad Naval los revisó y atendió al hombre que presentaba deshidratación.

Posteriormente quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), que determinará su situación migratoria, ante la presunción de que carecían de documentación.

El arribo de embarcaciones artesanales procedentes de Cuba tiene antecedentes de varias décadas en las costas de Cancún e Isla Mujeres. Pescadores, marinos, habitantes y turistas han presenciado la llegada de estas balsas, algunas con personas a bordo y otras abandonadas después del desembarco de sus ocupantes.