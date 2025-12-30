Reafirma la Coeproc compromiso con la protección y la seguridad de quintanarroenses

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Como parte de los trabajos que se han realizado en materia de protección civil este 2025, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), encabezada por el director general Guillermo Núñez Leal, ha llevado a cabo una serie de acciones que refuerzan las capacidades y la manera de actuar ante emergencias de tipo naturales y antropogénicas.

A pesar de que ninguno de los 13 fenómenos hidrometeorológicos que se presentaron en el Océano Atlántico, no afectaron de manera significativa a Quintana Roo, en los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, se coordinó la atención a encharcamientos en 9 puntos críticos de la ciudad Capital y 14 en Bacalar, debido al paso de las ondas tropicales 6 y 7 por la zona sur de la entidad.

Se realizó también, el despliegue operativo para el auxilio a la población afectada, se realizaron 2 traslados a hospitales, acordonamiento de zonas de riesgo, paso de corriente por vehículos varados en carreteras y comunidades, recoja por ramas caídas en el camino, corte de troncos y labores de limpieza de alcantarillas.

En este mismo sentido y para anticiparse a cualquier fenómeno natural que pudiera impactar a nuestro estado, a través de la Coordinación Estatal se organizaron limpiezas preventivas en los once municipios del estado para llevar a cabo el saneamiento de canales de aguas pluviales, poda de árboles, limpieza de pozos de absorción y alcantarillas, con estas acciones se logró disminuir la cantidad de basura y maleza que se encontraba obstruyendo coladeras de calles y avenidas principales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Al final de la temporada de lluvias, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, anunció un favorable saldo blanco para el estado, lo que destaca el trabajo preventivo de las instituciones que conforman el Comité Operativo especializado para la atención de fenómenos hidrometeorológicos.

La Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025 es un período muy importante, por lo que, para reforzar los conocimientos de los equipos de emergencia, se impartió en Cancún un curso-taller denominado “Atención de Emergencias por Huracanes”, que estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el propósito de fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos de más de 165 autoridades estatales, municipales, cuerpos de emergencia y responsables de tomar decisiones.

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, Quintana Roo participó en el Segundo Simulacro Nacional, en el que por primera vez se implementó una alerta vía telefónica de manera automática, logrando rebasar las cifras a nivel estatal de inmuebles inscritos en años pasados, con 2 mil 113 inmuebles y 130 mil 813 participantes totales

Como parte de las acciones que impulsa la gobernadora Mara Lezama para el beneficio de los quintanarroenses y turistas que visitan nuestra entidad, la Coordinación Estatal de Protección Civil participó en el primer Seminario Nórdico Consular donde se impartió a 30 diplomáticos de países nórdicos, la ponencia denominada “Gestión del riesgo y continuidad operativa en contextos turísticos”.

Esta ponencia se les compartió para que los embajadores y cónsules honorarios de los países nórdicos estén mejor informados y preparados para entender el protocolo de actuación de Protección Civil ante emergencias en el estado. Además, se habló sobre la coordinación de los operativos vacacionales en los que se procura el cuidado de visitantes nacionales y extranjeros, cabe mencionar que en un esfuerzo coordinación con Protección Civil del municipio de Bacalar, se realizó en el último periodo vacacional un exitoso rescate de dos turistas nacionales.

La prevención y coordinación entre instituciones que, conforme a los lineamientos del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama, reafirma el compromiso de este gobierno, que no improvisa, sino que toma acciones para prevenir desastres y mantener un lugar más seguro para todos y todas.