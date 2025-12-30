Se dispara el precio de la Magna y enciende inconformidad en el sur del estado

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Comenzaron a registrarse incrementos generalizados en el precio de la gasolina Magna en las estaciones de servicio del sur del Estado, lo que ha generado inconformidad entre automovilistas, transportistas y diversos sectores productivos.

Un recorrido por gasolineras de Chetumal, Bacalar, la Ribera del Río Hondo y comunidades cercanas constató que alrededor del 90 por ciento de ellas ajustaron al alza el precio por litro de este combustible.

Hasta hace pocos días, la gasolina Magna se vendía de manera generalizada en 23.99 pesos por litro; sin embargo, actualmente los precios oscilan entre 24.40 y 24.84 pesos, dependiendo de la estación de servicio.

Aunque el incremento puede parecer menor, representa un impacto directo en la economía familiar de una región donde los ingresos promedio son inferiores a los de la zona norte del Estado. Además, el alza tiene efectos inmediatos en los costos del transporte público, la distribución de mercancías y la prestación de servicios, lo que podría detonar presiones inflacionarias a nivel local.

Automovilistas consultados señalaron que el incremento se aplicó de forma casi simultánea en la mayoría de las estaciones, lo que limita la posibilidad de buscar opciones más económicas.

En tanto, transportistas y pequeños empresarios advirtieron que, de mantenerse esta tendencia, el aumento en el precio del combustible podría trasladarse a los costos finales de bienes y servicios, afectando directamente a los consumidores. También expresaron su inconformidad por la falta de información clara sobre las causas específicas del ajuste, más allá de las variaciones en los costos de distribución.