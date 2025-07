Rechaza Gobierno del Estado intento de venta de terreno en Zona Hotelera de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa, afirmó que actualmente el Gobierno en Quintana Roo es diferente, por lo que descarta la posibilidad de que se intente vender terrenos ubicados en una playa pública.

Tras conocerse el análisis preliminar sobre una posible venta de terrenos en playa Marlín, la mandataria señaló que no tenía información al respecto y recordó que el Gobierno estatal no posee propiedades en la Zona Hotelera de Cancún.

“Te hablo de manera personal, somos un gobierno comprometido con la lucha por la equidad y la reducción de las desigualdades. Si me preguntaras sobre algún proyecto relacionado, no lo conozco. Habrá que consultar a las instancias correspondientes, pero sinceramente, no lo creo”, indicó.

Además, la gobernadora mencionó que no dispone de detalles sobre este asunto, pero aseguró que su administración ha mantenido el compromiso de ser un gobierno diferente.

“Durante muchos años hemos afirmado que somos un gobierno distinto, y en esa línea seguimos”, enfatizó.

Lezama Espinosa concluyó que la venta de terrenos en la Zona Hotelera no está dentro de las facultades del gobierno estatal, aclarando que no poseen propiedades en esa área.

“No tengo información al respecto, no es competencia del Estado, no tenemos predios en la Zona Hotelera”, añadió.

Recientemente se dio a conocer que el gobierno municipal de Benito Juárez, encabezado por Ana Patricia Peralta de la Peña, propone desincorporar y vender un predio municipal en el kilómetro 13 del Boulevard Kukulcán (Zona Hotelera de Cancún), frente a Playa Marlín, supuestamente para obtener fondos destinados a obras en la delegación Alfredo V. Bonfil.

Este predio ya fue objeto de un intento de venta en 2018 por parte del entonces ayuntamiento de Remberto Estrada Barba, en alianza PRI‑PVEM, con respaldo del gobernador Carlos Joaquín González.

La alcaldesa reconoció que se está valorando varios predios, incluido el contiguo a Playa Marlín; sin embargo, enfatizó que no hay nada definido, al sostener que cualquier venta requerirá valuación profesional, consulta pública y aprobación por mayoría calificada del Cabildo.

El regidor de Movimiento Ciudadano, Jesús Pool Moo, ha señalado que el predio está concesionado hasta 2037, lo cual complica una venta inmediata y lo convierte en un tema cerrado, sin consenso político para avanzar.

Mientras que la negativa de tres regidoras de Morena ha impedido obtener las dos terceras partes del voto del Cabildo, bloqueando hasta ahora la propuesta.

Fuente: Cambio22