Regaña López Obrador a gobernadora Layda Sansores por amenaza a Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró “de mal gusto” las advertencias lanzadas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra del senador Ricardo Monreal, a quien le avisó por redes sociales que aparecerá en su programa Martes de Jaguar, utilizado recientemente para dar a conocer conversaciones de políticos grabadas en forma ilegal.

Al preguntarle su punto de vista sobre lo acontecido este domingo entre ambos personajes y que Monreal Ávila identificó como el inicio de “una guerra sucia” que puede fracturar al partido Morena “sin retorno”, López Obrador aseguró que no hay necesidad de ese tipo de prácticas, porque la ciudadanía tiene criterio y muchas veces, esa manera de actuar perjudica a quien impulsó la acción.

No obstante, el mandatario federal descartó que tal incidente tenga efectos negativos rumbo a la disputa presidencial por el 2024.

“La verdad que no afecta mucho, yo diría que nada porque la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta. Miren cómo les fue a los de la chachalaca, la guacamaya y que se volvió zopilota; no, eso no funciona.

“No afecta y hay que acostumbrarnos a tener confianza de que la gente tiene criterio, a veces eso tiene efecto de bumerang, perjudica a quien suelta ese tipo de cosas, no afecta políticamente, hasta puede beneficiar, sin duda es de mal gusto, no debe de prevalecer eso” expuso durante la conferencia de prensa de este lunes.

López Obrador dijo que quiere mucho a Layda Sansores, porque la conoce y sabe que ha enfrentado muchas adversidades, fraudes y es una mujer luchona y de convicciones.

De Ricardo Monreal, el presidente sostuvo que lo conoce muy bien y sabe que el expresidente Ernesto Zedillo hizo todo lo que pudo para que no se convirtiera, el hoy senador, en gobernador de Zacatecas.

De hecho, rememoró que a finales de la década de los 90 del siglo pasado, le enviaron desde Los Pinos el expediente de Ricardo Monreal para que el PRD, de donde era presidente López Obrador en ese momento, no lo eligiera como candidato a la gubernatura luego de que renunció al PRI.

Le acusaban de tener vínculos con el crimen organizada, dijo López Obrador.

“Que no fuera yo a cometer el error de que se aceptara como candidato de nosotros, porque estaba vinculado a la delincuencia organizada. Un expediente así de grueso y me dediqué toda una noche a leerlo y no encontré nada (…) Al día siguiente dije él debe de ser nuestro candidato porque no tiene nada”, detalló ante periodistas.

Recordó que también intentaron hacer fraude el día de las elecciones, pero se detuvieron porque una persona que efectuaba espionaje en esa época, les entregó una grabación entre Francisco Labastida y Emilio Gamboa en la que se ponían de acuerdo con ese propósito; grabación de la que supo el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo.

Tras narrar la historia de Monreal y por qué ganó su confianza, López Obrador destacó que los militantes de dicho movimiento deben ubicarse y recordar la importancia de la cuarta transformación de México y “lo mucho que nos ha costado”.

Fuente: Excélsior