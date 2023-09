Regiomontana dice sufrir ‘choque cultural’ por no encontrar tienda de HEB en Cancún (video)

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- En México existen muchas marcas que no se encuentran en todo el país, y muchas de ellas pueden ser muy populares en otros Estados.

Esto lo dejó claro una joven consumidora que narró su historia luego de sentir que sufría un choque cultural por mudarse de Monterrey a Cancún y no encontrar una tienda HEB para realizar su despensa.

“Llevo aproximadamente un mes viviendo en Cancún y sigo en la búsqueda de un súper que de verdad me guste. Soy regia y allá está el HEB, yo amo el HEB. Aquí en el sur no hay HEB y yo no sabía. Definitivamente, fue un shock cultural”, dijo en un video mientras recorría los pasillos del supermercado en Cancún.

También mencionó que los productos y hasta marcas pueden variar, ya que en ese súper en el que se encontraba no hay “cremas norteñas”.

“Me veo en la necesidad de comparar diseño, porque eso es lo que me motiva ir a los supermercados”, dijo.

Y agregó que por su mudanza a Cancún se ha convertido más en “team Chedraui que Walmart. Solo hay que comparar precios”, ya que es lo más parecido al HEB.

“Hay flores. Creo que ahora me voy a mudar a Chedraui, me gusto más el estilo, el ambiente”, dijo en su video viral.

Este video se viralizó en redes sociales, dejando una serie de comentarios de los internautas, en especial sobre las marcas de consumo que se tienen en el mercado actual.

Fuente: Merca20