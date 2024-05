Renuncia colectiva fallida de fundadores de Movimiento Ciudadano

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

• La diputada Maritza Basurto refrendó su renuncia a MC, pero niega irse a otro partido; Mi apoyo es para Lidia Rojas, dijo.

• Le falló a Jorge Aguilar Osorio su operación “Rescatando a la soldada Yensunni”.

Querían hacer carambola de dos bandas y resultó acto fallido la jugada “maestra” a favor de Yensunni Martínez, por lo que puede resultar un búmerang electoral. Le falló la jugada a Jorge Aguilar Osorio, jefe de la operación “Rescatando a la soldada Yensunni”.

Parece que la ayuda emergente que llegó a Chetumal para rescatar a la alcaldesa sin resultados que busca la reelección, tampoco ha sido positiva; sin embargo, su reelección parece asegurada al ser una elección de tres y no de dos finalistas.

Resulta que un grupo de fundadores de Movimiento Ciudadano, algunos desde que se llamaba Convergencia, convocaron a rueda de prensa para anunciar su renuncia colectiva al partido naranja, del que se sienten excluidos por la dirigencia y al mismo tiempo expresar su ingreso a Morena y apoyo a Yensunni Martínez.

Hasta aquí todo bien, ya que están en todo su derecho de cambiar de partido y candidatos, ya que todo ello es parte de sus derechos políticos. Pero resulta que quisieron “chamaquear” a la diputada que recién había renunciado a MC por sus propias razones, ya que no le dijeron que el numerito era una “jugada” para subir en las encuestas a la alcaldesa capitalina que busca la reelección a pesar de la mala percepción que se tiene sobre su desempeño, según casi todos los sondeos públicos y privados.

Al percatarse de la “jugada oculta” la diputada independiente tomó el micrófono y se deslindó de manera clara del posicionamiento de sus compañeros conferencistas.

“No me voy a ningún partido ni me cambio, ni a la 4T ni a ningún otro” expresó de manera contundente. Los compañeros que acaban de expresarse están en su derecho, pero no lo comparto; personas buenas y malas hay en todos los partidos; mi apoyo es para Lidia Rojas.

“No estoy de acuerdo porque (Yensunni) ya demostró que no hizo nada y mi apoyo es para Lidia Rojas, reiteró, aunque ya no pertenezco a Movimiento Ciudadano”, expresó.

En la conferencia de prensa en la ciudad de Chetumal se dio a conocer sobre la renuncia de María del Carmen González González, quien hasta hace unas horas era representante de Movimiento Ciudadano en el Ieqroo; de Israel Vera Rodríguez, ex dirigente estatal de MC; Roberto Hernández Guerra, fundador emecista en Quintana Roo, y de Marcelo Yam, consejero nacional naranja.

Los ex militantes aseguraron que representan al menos a tres mil 600 personas quienes se esperan también presenten su renuncia a MC en las siguientes horas. Usted tiene la última palabra.