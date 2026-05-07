Renuncia Tatiana Clouthier al IMME para buscar candidatura al gobierno de Nuevo León: Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Tatiana Clouthier Carrillo presentó su renuncia como titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) con el propósito de buscar una candidatura rumbo a la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la ahora exfuncionaria dejará el cargo para integrarse al trabajo político en su estado, en apego al criterio establecido por Morena para quienes aspiren a competir en los próximos procesos electorales.

“Ella deja el cargo del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. Hizo un extraordinario trabajo de mucha vinculación, sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos”, expresó Sheinbaum.

La presidenta recordó que desde el inicio de su administración se estableció que cualquier integrante del gobierno federal interesado en participar en las elecciones de 2027 debía separarse previamente de su cargo.

“Ella quiere ir a trabajar a Nuevo León. Todo aquel que quiera competir a la elección del 27 tiene que dejar sus cargos”, señaló.

Sheinbaum también destacó la labor desempeñada por Tatiana Clouthier al frente del IMME y la calificó como una mujer “extraordinaria” y “muy especial”.

Durante su gestión, Clouthier encabezó trabajos de vinculación con comunidades mexicanas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

Con su salida, se suma a la lista de figuras de Morena que comienzan a perfilarse rumbo al proceso electoral de 2027, en el que estarán en juego 17 gubernaturas.