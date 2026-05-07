Ricardo Monreal propone frenar cobros por quitar publicidad en plataformas digitales

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CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó un paquete de reformas legales para combatir los llamados dark patterns o “patrones oscuros”, prácticas digitales que, afirmó, manipulan a los usuarios y permiten cobros abusivos en plataformas y servicios financieros.

La iniciativa contempla modificaciones a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

Monreal explicó que estas prácticas consisten en diseños digitales creados para inducir a las personas a tomar decisiones que normalmente no aceptarían, como contratar servicios adicionales, compartir datos personales o pagar más dinero para eliminar publicidad.

“Es una trampa, es un abuso de las plataformas y vamos a plantear que se elimine”, declaró el legislador.

El morenista criticó especialmente a plataformas de entretenimiento y streaming que cobran tarifas adicionales para permitir a los usuarios ver contenidos sin anuncios comerciales.

“A mí me gusta el basquetbol y no puedo ni quiero pagar más por verlo sin interrupción. Antes no se hacía eso”, señaló.

Ricardo Monreal afirmó que la propuesta busca establecer reglas más estrictas para garantizar transparencia en servicios digitales y evitar prácticas que prioricen el consumo sobre la experiencia de los usuarios.

Añadió que las reformas no se limitarán al sector bancario o financiero, sino que también buscan frenar cobros y mecanismos considerados abusivos en plataformas digitales de entretenimiento.

Entre las empresas mencionadas por el legislador se encuentran servicios como Netflix, Disney y Prime Video, a las que acusó de incorporar interrupciones publicitarias para incentivar pagos adicionales.

Especialistas en desarrollo de aplicaciones consideran que los dark patterns son prácticas poco éticas porque utilizan mecanismos de presión o confusión para dirigir el comportamiento del consumidor.