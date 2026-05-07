Morena rechaza nepotismo por contratación de hija de Enrique Inzunza en el Senado

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, reconoció que Aitana Inzunza Meza, hija del senador Enrique Inzunza, forma parte del equipo de asesores del grupo parlamentario morenista, aunque rechazó que se trate de un caso de nepotismo.

Cuestionado sobre el tema, el legislador argumentó que la joven no depende directamente de su padre ni fue nombrada por él, ya que su incorporación corresponde al esquema de asistencia técnica de la bancada.

“El tema de la hija del senador Inzunza, que colabora en el pool de asesores del grupo parlamentario, no depende directamente de él”, declaró Ignacio Mier.

No obstante, señaló que revisará el caso para evitar posibles interpretaciones negativas derivadas de la polémica que rodea al senador sinaloense.

Las declaraciones se producen luego de que se diera a conocer que diversos familiares y personas cercanas a Enrique Inzunza ocupan cargos dentro del Senado y del Poder Judicial de Sinaloa.

Entre ellos se encuentra su esposa, Claudia Yuridia Meza Avendaño, quien se desempeña como magistrada de primera instancia y presidenta de la Tercera Sala Civil, Mercantil y Familiar del Poder Judicial estatal.

También figuran sus hermanas Aída Inzunza Cázares, magistrada electoral; Lorena Inzunza Cázares, jueza civil; y Javier Inzunza Cázares, secretario de acuerdos.

Además, familiares como sobrinos y una prima ocupan distintos cargos administrativos y judiciales en Sinaloa.

Excélsior reveló además que la familia de una colaboradora cercana del senador también mantiene posiciones dentro del Senado, incluyendo asesorías legislativas.

Al ser cuestionado directamente sobre si el caso encuadra en nepotismo, Ignacio Mier respondió que no existe una relación jerárquica directa entre Enrique Inzunza y su hija, aunque admitió que el tema tiene “otras implicaciones” que serán revisadas.