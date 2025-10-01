Rescata crucero a 10 náufragos en el Caribe

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Diez migrantes de origen cubano fueron auxiliados en aguas del Caribe mexicano luego de que la tripulación del crucero ‘Enchantment of the Seas’ los hallaran navegando a la deriva en una embarcación improvisada.

Entre las personas rescatadas se encontraban ocho hombres y dos mujeres, quienes recibieron alimentos y atención de primeros auxilios, antes de ser trasladados a tierra firme.

El grupo fue desembarcado en el muelle de cruceros Costa Maya, en Mahahual, donde personal de la Secretaría de Marina (Semar) les brindó una valoración médica inicial.

Autoridades confirmaron que todos se encontraban en buen estado de salud, sin presentar signos de deshidratación ni lesiones graves, a pesar de las condiciones en las que fueron encontrados.

Posteriormente, los migrantes fueron entregados a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para dar inicio al procedimiento legal correspondiente.

Esta instancia será la encargada de definir su situación migratoria conforme a la normatividad vigente, que incluye procesos de identificación, protección y, en su caso, retorno asistido.

Cabe señalar asimismo, en marzo de este año, la Secretaría de Marina rescató a 14 migrantes cubanos y dos mexicanos que navegaban a la deriva en dos embarcaciones frente a las costas de Progreso, en el estado de Yucatán.