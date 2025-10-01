Anticipa gobernadora ajustes en su gabinete; descarta salida del titular de la SSC

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció este lunes la incorporación de Erick Arcila Arjona como nuevo jefe de la Oficina de la Gubernatura, con lo que refuerza su equipo de trabajo rumbo a la segunda mitad de su administración.

La mandataria adelantó que en los próximos días se darán a conocer más ajustes en distintas áreas del gobierno estatal, con el objetivo de “fortalecer el trabajo en equipo y seguir avanzando en la transformación profunda que vive Quintana Roo”.

Sobre el nombramiento de Arcila, destacó su trayectoria cercana al proyecto que encabeza desde el inicio de la gestión:

“Eric Arcila es un joven que ha estado con nosotros desde el día uno, nunca ha militado en otro partido y ha trabajado de manera incansable. Creo en las juventudes y en la pasión por ayudar al otro, y estoy convencida de que va a hacer un gran papel”, afirmó.

Lezama precisó que los cambios responden a una estrategia de reorganización para que cada servidor público se ubique en el área donde pueda aportar mejores resultados.

Sin cambios en Seguridad Ciudadana

La gobernadora también desmintió versiones sobre un posible relevo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“No, para nada, el secretario de seguridad se queda”, aseguró, al tiempo que descartó modificaciones inmediatas en esa dependencia.

Sostuvo que la estrategia de seguridad estatal continúa con objetivos definidos y reconoció la labor del actual titular, contraalmirante Julio César Gómez Torres, a quien atribuyó avances en la materia.