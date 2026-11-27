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CANCÚN.- Con las voces y experiencias de dos mujeres impulsoras de importantes transformaciones en la defensa de los derechos de las mujeres: Olimpia Coral Melo y Eufrosina Cruz Mendoza, y la asistencia de alumnas y alumnos de 10 instituciones de educación media superior y superior, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el panel “Mujeres que Crearon Ley”, organizado por el Poder Judicial.

En este encuentro, realizado en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, y como parte de los 16 Días de Activismo, las panelistas compartieron sus experiencias, reflexiones y caminos de lucha que las llevaron a impulsar cambios legislativos y a visibilizar violencias que durante mucho tiempo fueron normalizadas, silenciadas o ignoradas.

Olimpia Coral Melo es una activista mexicana originaria de Huauchinango, Puebla, impulsora de la Ley Olimpia que reconoce y sanciona la violencia digital contra las mujeres.

Eufrosina Cruz Mendoza, activista indígena zapoteca y exdiputada federal, es originaria de Oaxaca e impulsora de reformas para proteger a niñas, niños y adolescentes del matrimonio infantil y las uniones forzadas. La reforma publicada en 2023 fortaleció la protección de niñas, niños y adolescentes y establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.

Al intervenir en la ceremonia inaugural, la gobernadora Mara Lezama expresó su deseo que la semilla que se siembre en este panel, con los testimonios de las dos grandes mujeres, crezca y florezca esa lucha que han hecho a lo largo de los años. “Que este panel florezca en la vida cotidiana, en el día a día de cada una y también de cada uno de ustedes”, puntualizó la Gobernadora.

Asimismo, expresó su satisfacción por la presentación que hizo ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de la Guia de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres.

Esta actividad fue impulsada por el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, a través del Comité de Género, que preside María Elena Ceballos Cardeña, como parte de las acciones encaminadas a generar conciencia, promover la igualdad y contribuir a la prevención y eliminación de las violencias contra las mujeres.

Con este evento, el Poder Judicial se suma a los 16 Días de Activismo, promoviendo entre las nuevas generaciones el conocimiento de los derechos de las mujeres, la importancia de reconocer las violencias y el compromiso colectivo de construir una sociedad donde todas puedan vivir libres, seguras y con igualdad de oportunidades.