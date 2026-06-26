Reunión con Felipe VI abre nueva etapa con España: Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reunión que sostuvo con el rey Felipe VI en Palacio Nacional representa un avance en el proceso de acercamiento entre México y España, al considerar que el encuentro fue posible tras el reconocimiento que el monarca hizo sobre los abusos cometidos durante la Conquista, luego de visitar una exposición dedicada a mujeres indígenas.

En su conferencia matutina, la mandataria detalló que la reunión tuvo una duración aproximada de una hora y estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Explicó que uno de los primeros asuntos tratados fue el papel de los pueblos indígenas en la conformación de la identidad nacional, así como la importancia de reconocer los agravios históricos ocurridos con la llegada de los españoles al actual territorio mexicano.

“Para nosotros es un asunto de identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a ninguna forma de discriminación. Por eso es un asunto de dignidad para México”, expresó.

Sheinbaum destacó que alrededor de 28 millones de personas en México se reconocen como indígenas y recordó que en el país se hablan 69 lenguas originarias. Señaló además que las grandes civilizaciones prehispánicas y la resistencia de los pueblos originarios son elementos fundamentales en la construcción de la identidad nacional.

La presidenta informó que durante la conversación, el rey Felipe VI le adelantó que una de las mesas de trabajo de la próxima Cumbre Iberoamericana, programada para noviembre en Madrid, estará enfocada en los pueblos indígenas, por lo que ambos acordaron mantener el diálogo sobre ese tema.

Como parte de los acuerdos alcanzados, anunció que México presentará en España tres exposiciones culturales: una dedicada a la República Española y el exilio, otra sobre Sor Juana Inés de la Cruz y una más enfocada en la cultura maya.

Durante el encuentro también intercambiaron puntos de vista sobre temas económicos y comerciales, la situación internacional, la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos y la construcción de la paz.

Al concluir la reunión, la presidenta y el rey recorrieron el mural Epopeya del pueblo mexicano, de Diego Rivera, ubicado en las escalinatas de Palacio Nacional, donde continuaron conversando sobre la historia de México y el panorama internacional.

Sheinbaum sostuvo que la visita del monarca fue resultado del acercamiento entre ambos países y aseguró que el reconocimiento expresado durante su recorrido por la exposición de mujeres indígenas abrió una nueva etapa en la relación bilateral.

“No se hubiera podido dar si no hubiera habido por parte del gobierno español y del jefe del Estado español, el rey, la visita a la exposición de mujeres indígenas y ahí haber reconocido, en su forma, en su manera, los abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles, durante la llamada Conquista. Esto fue un gesto por parte de ellos que se tradujo en la visita del día de ayer”, señaló.

Finalmente, calificó el encuentro como cordial y consideró que, pese a las críticas surgidas en algunos sectores de España, la reunión contribuyó a fortalecer el diálogo entre ambas naciones en asuntos históricos, culturales y de cooperación.