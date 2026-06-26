Sheinbaum confirma relevo en dirección del Tren Maya

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el general Óscar Lozano Águila dejó la dirección del Tren Maya y aseguró que la decisión forma parte de los cambios periódicos que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional entre el personal que ocupa cargos de responsabilidad.

Durante su conferencia matutina de este viernes 26 de junio en Palacio Nacional, la mandataria descartó que la sustitución obedeciera a algún motivo en particular.

“Es normal ese cambio, no es por alguna razón en particular. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene como norma hacer cambios cada dos, tres, cuatro años a las personas que están en diversas responsabilidades”, explicó.

Al ser cuestionada sobre el relevo, Sheinbaum comentó que el nuevo titular era el general que anteriormente se desempeñaba al frente del Banjército, aunque en ese momento no recordó su nombre.

De acuerdo con información del Gobierno de México, el nuevo director del Tren Maya es el General de Brigada de Estado Mayor Cirilo Mondragón Rivero.

Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran la Jefatura de la Subsección de Seguridad Pública S-7 Operaciones contra el Narcotráfico, de 2007 a 2010; la Jefatura de la Sección de Investigación y Docencia Militar de la Escuela Superior de Guerra, en 2016, y la Jefatura del Estado Mayor de la 24/a Zona Militar, con sede en Cuernavaca, en 2020.

La presidenta añadió que el general Óscar Lozano Águila será incorporado a otras tareas dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional.