Playa del Carmen: millones para gastos, migajas para obras públicas

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¿En qué se gastó el dinero del Ayuntamiento de Estefanía Mercado?

Durante 2025, el gobierno municipal gastó 4 mil 644 millones de pesos, pero las cifras revelan prioridades difíciles de justificar:

🔴 1,917 millones en servicios generales, ¡110% más de lo presupuestado!

🔴 1,425 millones en salarios y prestaciones.

🔴 323 millones en publicidad y combustibles.

🔴 Y apenas 330 millones en inversión pública, ¡63% menos de lo previsto!

De cada 100 pesos gastados, 72 fueron para personal y servicios generales y solamente 7 para inversión pública.

Mientras Playa del Carmen enfrenta problemas de drenaje, infraestructura y servicios públicos, el Ayuntamiento multiplica sus gastos operativos y enfrenta problemas financieros.

¿Dónde quedaron las obras? ¿Quiénes recibieron los contratos millonarios? ¿Quién va a rendir cuentas?

En mi columna La cosa pública presento las cifras y las contradicciones de una administración que pretende reelegirse.

Lee el reportaje completo:

Comparte esta información. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gasta su dinero.

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