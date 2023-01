Ricardo Mejía responde a López Obrador: ‘Encuestas no son la Biblia’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato del Partido del Trabajo (PT) al Gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, respondió este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador, “las encuestas no son la Biblia”, luego de que el jefe del Ejecutivo externara que la elección del precandidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, surgió de un mecanismo de selección creado por él.

“Se fue Ricardo Mejía. Ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel”, aseguró el presidente López Obrador durante la conferencia matutina y aclaró que no se involucra en asuntos partidistas.

“Pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo porque guie el creador”, y pidió a los involucrados en el proceso electoral no usar su nombre.

“Las encuestas son instrumentos pero no son la Biblia o la última razón sobre todo cuando hay tantos intereses en juego como en mi querido Estado de Coahuila”, respondió Mejía Berdeja, quien reiteró su agradecimiento a López Obrador.

El precandidato al Gobierno de Coahuila por el PT aseguró este lunes que su adversario por el Movimiento de Regeneración Nacional, Armando Guadiana Tijerina, representa la corrupción.

“Guadiana representa la corrupción. Y cobardía, es hacerle fraude a los trabajadores mineros de sus empresas. La cobardía es despojar a los campesinos y ejidatarios de Arteaga de sus tierras. Cobardía es hacerle fraude a una institución bancaria del Gobierno de México, como Bancomext, a la que defraudó y por lo cual fue detenido y encarcelado durante un tiempo. Esa es la realidad”.

El calificativo al precandidato morenista es la respuesta a una serie de acusaciones hechas por Armando Guadiana, respaldadas por la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Mario Delgado Carrillo, quien este fin de semana, durante el arranque de precampaña aseguró que Ricardo Mejía Berdeja había “mordido la mano del Presidente”, Andrés Manuel López Obrador.

Declinó caer en otros calificativos por considerarlos despectivos y aunque dijo que ahora es señalado, su búsqueda de la gubernatura de Coahuila abonará a la democracia interna de Morena.

“Yo estoy seguro que esto va a abonar a que se revisen procedimientos, así como hay consultas también se debe elegir libremente por voto a los candidatos”.

El precandidato del PT al gobierno de Coahuila aseguró que la sucesión presidencial del 2024 ha tomado de rehén el proceso electoral de Coahuila.

