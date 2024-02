“Se disfrazan de demócratas”, asegura AMLO tras Marcha por la Democracia

Comparte esta Noticia

PUEBLA.- Luego de las marchas a favor de la democracia que se llevaron a cabo el día de ayer en varios Estados del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los opositores se están disfrazando de demócratas, pues ellos son los que han sido los más tenaces “violadores” de los derechos del pueblo.

“Dicen, vamos a defender nuestra democracia, ¿cuál es la democracia de ellos? pues la que funciona nada más como parapeto, cuando en realidad lo que había era era el dominio de una oligarquía corrupta, es decir, el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos; la democracia es el gobierno del pueblo, la democracia que ellos defienden es la del poder sin pueblo, ellos quieren democracia sin pueblo”, resaltó.

El mandatario detalló que ayer lo llamaron narcopresidente por su autoridad moral y dijo “lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad y por eso no pueden”.

López Obrador insistió que cuando la oposición gobernaba al país era cuando México era un narcoestado, pues hay pruebas de cuando García Luna era secretario de seguridad y de Calderon cuando fue presidente.

“Resulta que eso quieren que se olvide y yo soy el que tiene relación con el narcotráfico”, indicó.

Finalmente, señaló que pese a sus manifestaciones, la gente está muy despierta y sabe que ha funcionado la revolución de la conciencias.

“Estamos llevando a cabo en México una transformación muy profunda y radical porque estamos arrancando de raíz la corrupción y lo estamos haciendo de una manera muy pacífica, vivimos en un país libre y donde todos se pueden manifestar y expresar, incluso insultar al presidente, lo que no sucedía en décadas”, afirmó.

Criticó que los que participaron en la “Marcha por Nuestra democracia”, sólo es la vanguardia de los conservadores que a nivel nacional suman unos 18 millones de personas.

“Quieren ellos regresar por sus fueros y ya la gente no lo va a permitir (…) No veo yo que el bloque conservador, en el país en general, sea la facción que sea, tenga posibilidad de avanzar. No son pocos, son millones.

“También eso hay que tenerlo presente, porque no son los que fueron a llegar al Zócalo. No, esa es una vanguardia. Esos son los dirigentes, pero los conservadores en México pueden llegar a ser hasta 15, 18 millones de personas. O ciudadanos. Sí hay muchos conservadores y no todos por corruptos”, manifestó.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador acusó que los conservadores además de corruptos, “son fachos”; sin embargo, esa vertiente no se expresa mucho.

“Sólo hacen insultos narcos, dicen que la gente es ignorante, la gente del pueblo. Que no hablamos bien, que nos comemos las hechas, que no hablamos inglés, ya ven que ellos lo hablan muy bien y lo pronuncian muy bien. Entonces nosotros apenas manejamos el Castilla. Pero es eso lo que está sucediendo en el país”, aseguró.

Refirió que hay quienes son contrarios por herencia y tradición.

“Nunca estuvieron de acuerdo con el reparto agrario y se volvieron muy conservadores. Hay quienes son muy contrarios a los trabajadores y a los sindicatos. Hay quienes son enemigos de la educación pública. Hay quienes son conservadores porque piensan que el pueblo es flojo”; señaló

Fuente: El Heraldo de México