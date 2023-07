Sería ‘suicidio político’ que Ebrard rompiera con Morena, asegura Noroña desde Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa por la Cuarta Transformación dijo que una eventual ruptura con Morena y alianza con la oposición por parte de Marcelo Ebrard, sería un suicidio político.

“Yo que venía sosteniendo que no veía riesgo de rompimiento porque hablo con todos mis compañeros y compañeras de repente dije ‘ah caray, pero a dónde se iría Marcelo; como decía mi abuela: dónde vas que más valgas’. Candidato del PAN, PRI, PRD no creo, eso sería un suicidio”, mencionó.

Este miércoles, el diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT) continuó su gira por Chetumal, donde recordó que la derecha que tanto criticó el proceso interno de Morena ya les copió y también elegirá un coordinador del Frente Amplio por México, pero criticó que los aspirantes de la oposición no renunciaron ni pidieron licencia.

Cuestionado sobre si competirá en 2030 en caso de no ganar la elección de 2024, Fernández Noroña respondió que no sabe siquiera si estará vivo para entonces, agregó que espera ser el relevo del presidente López Obrador y si no es así, reconocerá los resultados.

Fernández Noroña consideró que en términos generales es creíble lo que se informó sobre el gasto realizado por los aspirantes morenistas del 17 de junio a la fecha, pero, dijo, no le cuadra que sea Monreal el que más ha gastado.

En el mismo sentido, criticó que no se hayan contabilizado espectaculares y bardas, e insistió en que él se ha convertido en un fenómeno porque antes no lo metían ni en las encuestas y ahora aparece en “tercero o cuarto lugar”.

El “Noroñabús” llegó al Mercado Viejo de Chetumal, y más tarde estará en Bacalar, donde el aspirante por el PT tendrá una asamblea informativa.

Fuente: Once Noticias