Sorprende a Trump el pasado de Sheinbaum como bailarina: “¿Cómo llegó a ser presidenta de México?”

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la etapa de Claudia Sheinbaum como practicante de ballet y cuestionó cómo llegó a la Presidencia de México, mientras relataba una conversación telefónica con la mandataria sobre el nombre del golfo de México.

“Ella fue bailarina de ballet. No sé cómo demonios pasó de ser bailarina de ballet a presidenta de México. ¿Cómo demonios ocurrió eso?”, expresó ante medios de comunicación.

Durante su intervención, Trump también describió a Sheinbaum como una mujer buena y agradable, elogió su apariencia y aseguró que tenía una de las voces más hermosas que había escuchado.

“Recibo una llamada de la presidenta de México. Es una mujer realmente buena y agradable; tiene una de las voces más hermosas. Le dije: ‘Tu voz es muy hermosa’. Y es cierto, tiene una voz hermosa”, relató.

Según la versión del mandatario estadounidense, Sheinbaum se comunicó con él después de que anunciara su decisión de utilizar la denominación golfo de América en Estados Unidos.

Trump afirmó que la presidenta mexicana le preguntó si hablaba en serio o si se trataba de una broma. “Me dijo: ‘No, no, presidente, no, por favor, por favor, por favor, dígame que está bromeando’”, contó.

Aseguró que respondió: “No, no, señora, no estoy bromeando. De verdad que no estoy bromeando”.

El relato se enmarca en las diferencias entre ambos gobiernos por la denominación geográfica. México mantiene el nombre de golfo de México, mientras que la decisión estadounidense corresponde al uso establecido por su gobierno para un área del golfo en Estados Unidos y no constituye un cambio aceptado de manera general por ambos países.