Sheinbaum niega que César Jáuregui fuera detenido por intentar desmantelar un narcolaboratorio

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, estuviera relacionada con su intención de desmantelar un narcolaboratorio y rechazó los señalamientos del Partido Acción Nacional (PAN) sobre una presunta colusión de su gobierno con grupos criminales.

En respuesta a las acusaciones panistas, la mandataria aludió a los vínculos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con organizaciones delictivas y sostuvo que el contubernio entre autoridades y delincuencia ocurrió durante gobiernos del PAN.

Sheinbaum afirmó que una reducción de más de 50 por ciento en los homicidios dolosos, como la que atribuyó a los resultados de su gobierno, no sería posible si existieran acuerdos con alguna organización criminal.

“Nosotros no establecemos bajo ningún motivo relaciones perversas con ningún grupo criminal o con delincuentes de cuello blanco”, expresó.

Al presentar nuevamente la evolución de los homicidios en México, señaló que la tendencia al alza se interrumpió durante la administración anterior. Con ese argumento, calificó de “muy absurda” la versión que vinculaba la captura de Jáuregui con el combate a un narcolaboratorio.

La presidenta sostuvo que lo más grave del operativo en Chihuahua fue la participación de agentes de la CIA que, según afirmó, estaban armados. Añadió que se trató de un despliegue nocturno que derivó en la muerte de dos integrantes de esa organización.