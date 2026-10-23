Bukele despliega 100 militares en Haití para rescatar a cuatro militares secuestrados

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EL SALVADOR.- El Salvador envió este jueves a 100 integrantes de sus fuerzas especiales a Haití para apoyar la búsqueda y el rescate de cuatro militares salvadoreños secuestrados tras un ataque de pandillas en Croix-des-Bouquets, informaron dos funcionarios a The Associated Press.

Un funcionario del gobierno salvadoreño, quien solicitó anonimato por no estar autorizado para hablar del asunto, señaló que otros 100 soldados serían desplegados la noche del jueves. Añadió que las autoridades trabajan bajo el supuesto de que los cuatro técnicos de aviación permanecen con vida.

El contingente llegó un día después de que el presidente Nayib Bukele anunciara una operación militar de rescate y advirtiera sobre una respuesta más contundente si sus compatriotas no eran liberados con vida y sin daños. The Miami Herald fue el primer medio en informar sobre el despliegue.

La fuerza internacional de supresión de pandillas confirmó mediante un comunicado la llegada de un contingente salvadoreño para respaldar las operaciones de búsqueda y seguridad en el sitio del ataque.

El gobierno haitiano informó la noche del miércoles que los cuatro militares habían sido secuestrados. Según las autoridades, viajaban en un vehículo blindado cuando fueron atacados el domingo por pandilleros que también utilizaron explosivos.

Fue el primer ataque de esa magnitud desde que la fuerza de supresión de pandillas comenzó a operar en sustitución de la misión encabezada por Kenia, que enfrentó limitaciones de recursos para apoyar a la policía haitiana.

Diego Da Rin, analista del International Crisis Group, consideró que localizar a los salvadoreños será extremadamente difícil sin que sus captores acepten entregarlos. Señaló que, aparentemente, carecían de la escolta necesaria para entrar a territorio controlado por pandillas y que no estaba claro qué hacían en esa zona.

El área del ataque está bajo control de Chèn Méchan. A poca distancia al oeste opera 400 Mawozo, una organización con mayor poder y arsenal. Ninguna pandilla se había atribuido públicamente la agresión ni difundido información al respecto en redes sociales.

Da Rin planteó que los militares podrían ser utilizados para presionar a las autoridades a negociar. A su juicio, el secuestro podría buscar frenar incursiones en territorio de las pandillas, más que obtener dinero.

Desde el ataque se registraron enfrentamientos entre las autoridades y hombres armados. Por primera vez, la fuerza de tarea de la Policía Nacional de Haití, que incluye a la empresa de seguridad privada Vectus Global, trabajó conjuntamente con la fuerza de supresión de pandillas.

Vectus Global fue fundada por Erik Prince, exintegrante de los SEAL de la Marina estadounidense y fundador de Blackwater. Según Da Rin, algunos de los contratistas de la compañía son salvadoreños.

Ante la intensidad de los combates, las autoridades pidieron a los habitantes permanecer resguardados en sus viviendas.

La fuerza internacional contaba con poco más de 2 mil de los 5 mil 500 efectivos previstos cuando ocurrió el ataque. Da Rin sostuvo que no estaba preparada para iniciar una campaña ofensiva y advirtió que las operaciones a gran escala podrían llevar a las pandillas a unirse nuevamente y coordinar agresiones.

Explicó que, habitualmente, esa fuerza realiza incursiones y despeja zonas para que las autoridades haitianas las aseguren, pero que ahora todas las fuerzas involucradas estaban asumiendo tareas ofensivas.

El miércoles, el líder pandillero conocido como Krisla, quien controla un área distante del lugar del ataque, difundió un video en el que mencionó a Bukele y aseguró que combatirían “hasta el final”, pese a la superioridad de armamento y tecnología de sus adversarios. También acusó, sin presentar pruebas en su mensaje, al mandatario salvadoreño de enviar soldados para proteger su dinero.

La oficina de la Presidencia de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.