Sheinbaum destaca avances en construcción de 1.8 millones de viviendas

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TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la política de vivienda impulsada por su administración, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, representa una aportación equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y genera miles de empleos directos e indirectos en todo el país.

Al encabezar un acto de entrega de viviendas y de finiquitos de créditos considerados impagables, la mandataria destacó también los avances en la revisión de cinco millones de financiamientos otorgados por el Infonavit y el Fovissste durante el periodo neoliberal.

Explicó que, tomando como referencia un promedio de cuatro integrantes por familia, las acciones emprendidas en materia de reestructuración de créditos han beneficiado a cerca de 20 millones de mexicanos, al corregir las condiciones que calificó como excesivas en los esquemas de financiamiento del pasado.

Para ejemplificar la situación, mencionó el caso de Carlos Ortiz, quien obtuvo un crédito por 89 mil pesos y, pese a haber pagado ya 446 mil pesos, aún mantenía un adeudo de un millón 350 mil pesos. También citó a Griselda Gutiérrez, quien solicitó un préstamo de 85 mil pesos, había cubierto 578 mil pesos y todavía registraba un saldo pendiente de un millón 130 mil pesos.

Sheinbaum criticó la política de vivienda aplicada durante el periodo neoliberal, al señalar que prácticamente se dejó de construir vivienda para privilegiar un modelo basado en créditos que, afirmó, resultaban impagables y favorecían principalmente a los desarrolladores inmobiliarios en perjuicio de los derechohabientes.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, explicó que la estrategia nacional de vivienda se integra por cuatro acciones principales: la construcción de un millón 800 mil viviendas, la entrega de un número similar de apoyos para mejoramiento de vivienda, la escrituración de 700 mil inmuebles y la condonación de créditos impagables.

La funcionaria aseguró que el programa registra un avance acelerado y señaló que actualmente se encuentran en proceso de construcción 600 mil viviendas.

En el caso de Chiapas, informó que ya se trabaja en el 50 por ciento de las 70 mil viviendas proyectadas para edificarse en esa entidad durante el presente sexenio.