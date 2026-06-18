Sheinbaum aclara que solo dio la bienvenida en gala de la FIFA en Castillo de Chapultepec

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que su participación en la Cena de Gala Oficial organizada por la FIFA en el Castillo de Chapultepec se limitó a ofrecer un mensaje de bienvenida a los invitados internacionales, luego de que el organismo deportivo rentó el recinto por un millón de pesos para el evento realizado el pasado 10 de junio, previo al inicio del Mundial de Futbol.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la utilización del Castillo de Chapultepec para eventos privados no es una práctica nueva, ya que desde hace años el espacio puede ser arrendado para diversas actividades.

“Rentaron el Castillo de Chapultepec con invitados de la FIFA y estaban algunos gobernadores y otras gentes”, señaló.

Sheinbaum indicó que fue invitada a participar en la cena, pero decidió no permanecer en el evento. Explicó que únicamente acudió para transmitir un mensaje en representación de México a las personalidades asistentes, entre ellas exfutbolistas y representantes vinculados con la organización deportiva.

La titular del Ejecutivo relató que llegó al recinto después de concluir actividades oficiales en Palacio Nacional, ingresó al evento, leyó un breve mensaje de bienvenida y posteriormente se retiró.

“Entré al Castillo, leí una cuartilla que esencialmente decía: bienvenidos al mejor país del mundo, aquí siempre son bien recibidos todas y todos, y me retiré”, comentó.

La presidenta insistió en que su presencia fue breve y exclusivamente protocolaria, sin participar en la convivencia posterior.

Asimismo, explicó que rechazó la posibilidad de que todo su gabinete asistiera al acto y determinó que la representación institucional recayera principalmente en las dependencias responsables del recinto y de la actividad turística.

“Va en representación a la que le corresponde el Castillo de Chapultepec, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo”, indicó.

Sheinbaum reiteró que tras pronunciar el mensaje abandonó el lugar sin integrarse a la cena ni sostener encuentros prolongados con los asistentes.

“Fui, leí el mensaje y me salí. No me quedé; es más ni saludos di, nomás los que me quedaron en el camino”, expresó.

Al ser cuestionada sobre los costos para utilizar el histórico inmueble, recordó que el acceso al Castillo de Chapultepec es gratuito para la población, aunque existe una tarifa establecida para la realización de eventos privados.

Finalmente, al responder una pregunta sobre cómo se sintió entre invitados considerados de la élite política y empresarial, reiteró que únicamente acudió a dar la bienvenida en nombre del país.

“Yo nomás entré, di el saludo y salí. Fui a decir: bienvenidos, están llegando al mejor país del mundo, aquí las mexicanas y los mexicanos somos un pueblo extraordinario y siempre serán bienvenidos”, concluyó.