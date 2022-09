“Solo colaboro con chicas de mi nivel”: dice Karely Ruiz.

Comparte esta Noticia

Karely Ruiz es actualmente una de las modelos y conductoras mexicanas más seguidas dentro de las redes sociales. Su fama nacional llegó gracias a que la joven de 21 años decidió abrir su cuenta de Only Fans, con la que ha dicho en diferentes ocasiones, le va muy bien.

Basta con visitar cualquiera de sus redes sociales oficiales para darse cuenta de la magnitud de su fama ya que en cada una de ellas supera el millón de seguidores, mismos que ha transportado a su perfil de Only Fans.

En una reciente entrevista con el youtuber Alejandro Villanueva, Karely mencionó de cómo es que se dan las colaboraciones que ella hace con diferentes chicas con el fin de aumentar de seguidores en sus redes. Lo que llamó la atención es que la joven recalcó que ella solamente trabajaba con chicas que estuvieran a su nivel, lo que provocó diferentes tipos de comentarios hacia ella.

El entrevistador le preguntó acerca de estas colaboraciones y cómo es que nació este tipo de “negocio” llamado colaboraciones. Esto consiste en que cada chica en cuestión sube a sus redes sociales la foto de la otra con su nombre de usuario para que los seguidores de ambas, las sigan.

“Ahorita no he colaborado con tantas chavas porque quiero buscar chavas que me ayuden. No voy a colaborar con una chava de Monterrey por el simple hecho de tener Only Fans. Yo tengo dos millones de seguidores y ellas tienen 30 mil, eso no me conviene.” dijo Karely.

Asimismo, la joven nacida en el 2000 platicó que ha colaborado con Celia Lora, demostrando que solo colabora con gente que le pueda ofrecer algo o bien, que se ayuden mutuamente.

“Colaboré con Celia Lora. Ella tiene 10 millones de seguidores, obviamente ocupo buscar a alguien de mi nivel, que las dos nos apoyemos, que ella tenga muchos seguidores y yo también. He visto a algunas chavas, pero yo puedo sola, aunque no pierdo nada colaborando.” finalizó.

Estas declaraciones le han traído muchos comentarios en redes como TikTok en donde se ha subido este pedazo de la entrevista. Los internautas no han dudado y han dejado comentarios como “Imagina que Celia Lora hubiera dicho que no porque no estabas a su nivel”, mientras otros la llamaban, sarcásticamente, “la humilde”.

Karely Ruiz actualmente cuenta con 3.7 millones de seguidores en su cuenta de TikTok y se ha vuelto una de las cinco mujeres mejor pagadas dentro de la plataforma de Only Fans, cobrando casi 400 pesos por la suscripción, lo que representa una factura mensual de 1.4 millones de pesos.