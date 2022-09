“Solo salió a ganarse el pan de la única forma que sabía: robando”: familiares de delincuentes linchados demandan a ciudadanos que participaron en la golpiza. 

Comparte esta Noticia

“No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague”, es una de las frases con las que usuarios de redes sociales vinculan el caso de dos presuntos asaltantes que fueron linchados hasta la muerte en Ecatepec.

El ajusticiamiento ocurrió el pasado lunes cuando dos hombres subieron a un camión de transporte público que cubre la ruta San Pedro-Santa Clara, presuntamente para atracar a los pasajeros y llevarse sus pertenencias, sin embargo, las víctimas pusieron resistencia y lograron hacer que los delincuentes descendieran del autobús.

Ya abajo, en calles de la colonia San Pedro Xalostoc, habitantes reconocieron a los dos sujetos como los que en las últimas semanas habían realizado varios atracos, por esa razón, se juntó un tumulto y comenzó a golpear con palos y piedras a ambos individuos.

Tras la brutal agresión, uno de los presuntos asaltantes murió en el lugar de los hechos, otro fue rescatado por policías municipales pero perdió la vida más tarde en un hospital, a causa de las múltiples heridas que presentó.

Asimismo, familiares identificaron a uno de ellos, se trata de un hombre de 35 años de edad cuyo cuerpo continúa en el Semefo. El segundo occiso es un masculino de 37 años y provenía de la Ciudad de México, su familia se enteró de lo ocurrido en redes sociales y acudió al anfiteatro a reclamar el cadáver para su sepultura.

También anunciaron una demanda en contra de todos los que participaron en la golpiza de sus familiares, exigiendo una millonaria cantidad que no ha sido dada a conocer aún de manera oficial, pero por filtraciones se detalló que son 7 millones de pesos los que piden por cada uno de los delincuentes.

“Sólo salió a buscar el pan de cada día de la única forma que sabía hacer. Pero aunque fuera robando tenía una familia e hijos que lo esperaban en casa”: dijo Leticia N, esposa de una de las víctimas.

La parte demandada por su parte presentó videos que revelan que los delincuentes portaban armas de fuego.