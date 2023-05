Taehyung de BTS encontró un nuevo amigo en Bacalar (video)

BACALAR.- Taehyung, mejor conocido como V de BTS, se llevó una gran experiencia de su estancia en México, en donde grabó una serie que se convirtió en todo un éxito. El artista no sólo tiene recuerdos memorables junto a sus grandes amigos que tiene desde hace algunos años, también hizo una relación con un personaje mexicano que se robó el corazón del idol y de los miembros del ARMY, a los que les encantó cómo nació su cariñosa amistad.

El integrante de Bangtan estuvo en México a finales del año pasado para grabar la serie “Jinny’s Kitchen”, un programa en el que el idol dejó su carrera musical para convertirse en mesero de un restaurante coreano, el cual se construyó cerca de la laguna de Bacalar. Tae, como le dicen de cariño, mostró en sus redes sociales que le gustó mucho su experiencia en el país, debido a que compartió varias fotos del lugar y de cómo disfrutó junto a sus amigos del programa.

Durante los programas, el ARMY pudo ver que el artista, de 27 años, fue muy cordial con todos los clientes, sin embargo, hubo un “intruso” que se hizo su amigo, debido a que era muy tierno y estaba indefenso: se trata del perro callejero que llegó al establecimiento a ocultarse del intenso calor. El cachorro tenía algunas lesiones y se mostraba delgado y sediento, por lo que los integrantes del restaurante decidieron dejarlo pasar y darle un poco de agua.

Kim Taehyung and Perro, the friendship we didn’t know we deserved 🥺 pic.twitter.com/uLCJtojYL1