Trabajadores turísticos de Q. Roo, con los ingresos más bajos del mundo

Por Jorge A. Martínez Lugo

La reforma laboral 4T no llega al turismo. Imperan CTM, CROC y sindicatos de papel.

Piden a gobernadora Mara Lezama que intervenga.

Éxito turístico basado en la explotación laboral.

La reciente protesta de trabajadoras y trabajadores de “Cancún Adventures” de Playa del Carmen, es otra ventana que deja ver la precarización laboral en la industria del turismo en Quintana Roo. Sus demandas, son de principio del siglo pasado.

El éxito turístico es a costa de la pobreza laboral, evasión de impuestos y deterioro ecológico.

LLAMADO A LA GOBERNADORA

Este movimiento nos recordó a los trabajadores de Dolphin Discovery y de Moon Palace, que recién se manifestaron e hicieron el mismo llamado a la gobernadora Mara Lezama para que intervenga y se respeten sus derechos laborales y humanos.

Cada día se insiste en el récord: “más de 600 vuelos diarios”, pero no se habla que el trabajador promedio en Cancún y Riviera Maya, gana entre 8 y 10 mil pesos mensuales, según Inegi. Aún peor, los trabajadores de Moon Palace, reciben menos: 7,714 pesos mensuales.

En México un trabajador promedio del turismo tiene salario entre los más bajos del mundo, mientras en España, la misma franquicia (Barceló, Iberostar…) paga al trabajador promedio entre 45 mil y 60 mil pesos mensuales, datos de Exceltur.

En Moon Palace cuando exigieron pago de utilidades justas, después de recibir la burla de cien pesos en su nómina, José Chapur Zahoul envió al eterno dirigente Isidro Santamaría (CTM) a ofrecer una dádiva “magnánima” de 9 mil pesos, 35 días de salario, a cada trabajador.

Entonces, el salario promedio sindical de Chapur Zahoul en sus Moon Palace, es de 7,714 pesos mensuales, menor al promedio salarial turístico del Inegi, que es entre 8 y 10 mil pesos como ya dijimos.

La reforma laboral federal es letra muerta en la industria turística de Quintana Roo, además, es una de las industrias más evasoras de impuestos.

La industria turística en México es tan exitosa como empobrecedora; con elevadas ganancias, al grado que una inversión en Quintana Roo se recupera en cuatro a cinco años, mientras que en otros países, cuando menos diez años.

¿QUÉ RECLAMAN LOS TRABAJADORES DE CANCÚN ADVENTURES?:

• Jornada laboral de 8 horas y no de 14 a 16 actuales.

• Fin al sindicato de papel y democracia sindical.

• Declaración de salario real ante el IMSS e Infonavit

• Vacaciones dignas y pagadas.

• No a empresas pagadoras (outsourcing).

• Reparto justo de utilidades.

• Intervención de la STyPS y del SAT con auditorías.

• Acabar con el hostigamiento laboral y no más despidos.

Como se puede observar, son demandas propias de principio del siglo pasado.

Condiciones laborales precarizadas en Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya y Tulum; polos turísticos de primer mundo rodeados de asentamientos urbanos en la miseria.

CANCÚN, UNA JOYA: KEN SALAZAR

En eso llega Ken Salazar y no se habla de los salarios de las empresas turísticas estadounidenses en Quintana Roo; sólo habla de la “seguridad del turista” pero todo es silencio en “seguridad laboral”.

En su elevada generosidad, Ken Salazar reconoce en su visita de este 8 de agosto: “Siempre veo a Cancún, a Quintana Roo, como una joya del mundo”. Usted tiene la última palabra.

