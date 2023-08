Comparte esta Noticia

Comentario editorial

Los ‘ataques’ de AMLO contra Xóchitl son punible ‘violencia política de género’, muy bien. Los de Lilly Téllez, Creel, Zambrano y demás celebridades hembras y machos opositores contra la morenista Sheinbaum ¿son violentos, son políticos, son de género, son punibles, son ataques, no son nada, no son?… ¿Qué es la ley y qué la autoridad responsable de aplicarla: instrumentos constitucionales para hacer justicia con las mayores garantías de claridad, objetividad, generalidad e imparcialidad, o para todo lo contrario: confundirla, enrarecerla, desacreditarla?… Porque lo que se entiende por ‘género’, por ejemplo, es algo así como genérico y más o menos eventual y equitativo en un sentido y no en otro, qué sé yo…