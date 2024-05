Pide Lili Campos voto de confianza para seguir dando buenos resultados a los solidarenses

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El próximo 2 de junio es de suma importancia que los solidarenses salgan a defender al municipio en las urnas del clan Beristain, que está detrás de Estefanía Mercado, quienes pese a la guerra sucia y la utilización del Estado, no lograron detener el respaldo de los solidarenses hacia la renovación que ha generado una mejor calidad de vida para todos los sectores. Este fue el exhorto que hizo Lili Campos, candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por la alianza ” Fuerza y Corazón por Quintana Roo “, a la ciudadanía, para consolidar la prosperidad de la renovación.

“El próximo 2 de junio va a marcar el futuro de nuestro municipio y no podemos permitir que nos regresen a la inseguridad, la corrupción, el abandono, la oscuridad y la inexperiencia; los ataques contra la renovación no han cesado, han utilizado campañas sucias, mentiras, amenazas y abuso de poder. Han intentado desprestigiarnos de todas las maneras posibles, porque saben que nuestra renovación está dando buenos resultados y no tienen otra forma de competir”, señaló en rueda de prensa.

Ante este incesante ataque de los que sólo se cuelgan de la imagen del presidente y la candidata a la presidencia de México de Morena, Lili Campos dijo que es otra de sus sucias estrategias porque su campaña no jaló y porque quieren confundir a la gente de Solidaridad.

“Es momento de defender nuestro municipio de la amenaza que existe, debemos combatir los engaños de quienes se disfrazan de Morena y demostrarles que aquí, en Solidaridad, ya no creemos en sus mentiras porque aprendimos que merecemos algo mucho mejor; este próximo 2 de junio vota por defender nuestros empleos, nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra economía, nuestro turismo, nuestras playas, nuestra gente y la vida de nuestras familias. Este próximo 2 de junio vota por consolidar la renovación, vota por Lili Campos, porque juntos seguiremos renovando”, aseguró.