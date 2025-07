Tráfico de fentanilo a EU cayó 50% en el sexenio, destaca la presidenta Claudia Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que de octubre del año pasado, cuando tomó posesión, a la fecha se ha logrado reducir 50 por ciento el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos por parte de organizaciones del crimen organizado.

En la mañanera aseguró que ese logro ha sido reconocido incluso por Washington y descartó que esa baja se deba al debilitamiento de las dos facciones del cártel del Sinaloa (Los Chapitos y Los Mayos).

¿Qué quiere decir eso (la reducción del tráfico)? Que se incauta más fentanilo en México y ya no cruza a Estados Unidos. ¿A partir de qué? De toda la estrategia de seguridad; no tiene que ver con este grupo delictivo, sino con distintas acciones que se están haciendo. Y no sólo es fentanilo; también metanfetaminas, apuntó.

La jefa del Ejecutivo resaltó que en lo que va de su sexenio se han destruido mil 193 laboratorios de metanfetaminas en diversos puntos del territorio mexicano, que, más las incautaciones de miles de toneladas de drogas y armas, han tenido una afectación a las finanzas del crimen que se calcula en 43 mil millones de pesos.

Destacó la colaboración con Estados Unidos, pero acotó que el interés de México es que el país vecino también haga lo suyo.

Porque no sólo es el trabajo que hacemos de este lado, sino el que se tiene que hacer del otro lado de la distribución y venta ilegal de droga en las ciudades de Estados Unidos. Eso lo tienen que desarrollar ellos.

A pregunta sobre si la Casa Blanca ha dado información a México sobre la sustracción –contra su voluntad– del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, la cual cumple un año este 25 de julio, la Presidenta puntualizó: depende del gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo. Estamos de acuerdo en colaborar, en coordinarnos, sin injerencismo, sin subordinación, pero siempre buscando la confianza mutua; porque tiene que haber confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en lo que tiene que ver en seguridad y otros temas. Eso es una base fundamental del respeto a soberanías y acuerdo de coordinación y cooperación.

Por otro lado, la mandataria indicó que hasta ahora no se ha iniciado una investigación en la fiscalía de Tabasco ni en la General de la República contra el senador morenista Adán Augusto López por el caso de quien fuera su secretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

Resaltó la detención en Jalisco de un sujeto que es identificado por las autoridades como una de las cabezas de La Barredora: Ulises Pinto, alías El Mamado.

Asimismo, la Presidenta invitó a los ciudadanos a confiar en la línea telefónica para denunciar la extorsión. Con sólo denunciar en el teléfono hay la obligación de abrir la carpeta de investigación.

Fuente: La Jornada