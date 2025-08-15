Tren Maya “va muy bien”; ha transportado un millón 504 mil 319 pasajeros: Claudia Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Tren Maya, desde el inicio de sus operaciones, ha transportado a más de un millón y medio de personas, por lo que “va muy bien” y se están haciendo esfuerzos de promoción para que haya más visitantes, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Base Aeronaval de Chetumal, donde hoy se realizó su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó que “al 11 de agosto, el número de pasajeros del Tren Maya, desde que empezó a operar, es de un millón 504 mil 319, y cada vez es mayor”.

En los periodos vacacionales, dijo, el número de usuarios es más alto que en temporadas no vacacionales, “pero se sigue incrementando el número de visitantes y pasajeros. Hay algunos tramos que son más utilizados que otros, y recuerden que están por llegar más trenes, lo que le dará mayor capacidad para poder operar todavía con mayor número de pasajeros en toda la península” de Yucatán.

Sheinbaum recalcó que “va muy bien el Tren Maya, y la Secretaría de Turismo está haciendo una promoción muy importante en todo el país” para dar a conocer con más fuerza este proyecto de transporte.

Con respecto a las cifras de turismo internacional, reiteró que en el primer trimestre de este año llegaron a 47.4 millones de viajeros, cuando en ese mismo periodo de 2024 fueron 41.7 millones. “ Y en el caso de turistas, que se quedan más de un día en México, es de 21.8 en el primer trimestre a 23.4, es decir, 7.3 por ciento más”.

En cuanto al país de origen de los visitantes, detalló que en el mismo periodo referido, los turistas estadunidenses aumentaron 2.4 por ciento; los de Canadá, 11.8 por ciento, y los de Reino Unidos, 0.6 por ciento.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró por su parte que el Aeropuerto Internacional de Tulum “ha vuelto a romper todos los récords. Los aviones vienen llenos, tenemos mayor cantidad de cuartos hoteleros” y ahora existen opciones diferentes para los viajeros, como el “turismo rural y comunitario”.

Dicho segmento, enfatizó, “es el que más ha crecido, más de 20 por ciento. Las personas van a otros destinos, hacen avistamiento de aves, senderismo, comen con las cocineras tradicionales, van a ver cómo se hacen las hamacas y los bordados”.

La mandataria local recalcó que “lo que nos faltan son aviones. Tenemos en fila líneas aéreas que quieren más frecuencias, que les gustaría tener más slots, pero ante el problema de la construcción de aviones, no ha sido posible”.

Con el turismo rural y comunitario, insistió Lezama, “se abren segmentos de mercado importantísimos, que nos da la oportunidad de que no sean actores pasivos los indígenas, mucha gente que no ha tenido la oportunidad de ver en su mesa la prosperidad compartida del turismo”.

Fuente: La Jornada