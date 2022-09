Yeri Mua se compara con Shakira tras someterse a múltiples cirugías estéticas

Comparte esta Noticia

Yeri Mua desató polémica en redes sociales al asegurar que las tres cirugías plásticas a las que recientemente se sometió en Colombia le dejaron una cinturita de impacto, misma que haría morir de envidia hasta la mismísima Shakira, quien además de su talento, es conocida por tener un cuerpazo de impacto.

“Me encanta, que perr* soy la verdad, que perr* soy… Uy, es que la Shakira, sí la Shakira me ve en la calle me agarra a madrazos. Yo mamadisima, y ni modos por las que van al gym, ni modo por las que se inyectan asteroides, y que soporten”, dijo ‘La Bratz Jarocha’, quien imitó el movimiento de caderas que caracteriza a la cantante colombiana.

Las declaraciones de la influencer no pasaron desapercibidas para los cibernautas, quienes lanzaron crueles burlas en su contra al asegurar que le falta mucho para parecerse a la intérprete de ‘No’. Asimismo, la criticaron por confundir los asteroides con los esteroides.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Shakira y la influencer veracruzana forman parte del mismo tema de conversación, pues hace algunas semanas dio a conocer su postura sobre la polémica ruptura con Gerard Piqué, a quien asegura no conocer antes de su romance con la colombiana.

“Shakira no buscó por dinero a Piqué ni por fama, ella ya era famosa, ella ya tenía dinero… Yo no conocía a Piqué, yo a Piqué lo conocí por Shakira”, fueron las declaraciones de Yeri Mua durante una transmisión de Facebook, mismas que no demoraron en hacerse virales por todas las demás redes sociales.

Yeri Mua es una influencer y estrella del maquillaje de origen veracruzano que goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en Facebook desde donde realiza múltiples transmisiones en vivo para convivir con sus más de 7.5 millones de seguidores.