AMLO “travieso”: invitará a Belinda y a Christian Nodal a dar un concierto gratuito juntos.

Ciudad de México.- Luego del éxito que tuvo la presentación de Grupo Firme en el Zócalo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó hacer otro concierto gratuito donde participen ahora Christian Nodal y Belinda.

“No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería… Christian Nodal quería también participar y no cobrar, sería buenísimo”, declaró AMLO



“Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. ¿No están peleados? Porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos je, je”, comentó López Obrador.

La noche de ayer, Grupo Firme -agrupación de regional mexicano liderada por Eduin y Jhonny Caz- reunió a 280 mil asistentes, según estimaciones de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



Así, rompieron un récord que durante 13 años estuvo en posesión de Vicente Fernández, quien en 2009 cantó para 219 mil personas.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aplaudió la iniciativa de la Jefa de Gobierno por traer este espectáculo a la gente, en especial para los jóvenes.

“Muy bien y una buena iniciativa de la Jefa de Gobierno, porque no sólo de pan vive el hombre. Entonces, había mucha alegría, mucho muy contentos los jóvenes”, expresó López Obrador.

AMLO contó que él también pudo disfrutar del concierto y se asombró al ver los ríos de gente que abarrotaban el Zócalo capitalino.

“Ayer fue un día extraordinario, estuve contento, vi el concierto. Me asomé por la ventana, cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil y en santa paz.



“Eso sí, desmayados porque llegaron algunos en la mañana y no se movieron para no perder el lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso, mucho gusto”, agregó.