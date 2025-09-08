A partir de hoy lunes comienza el cobro de autobuses urbanos en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Luego de varios días, y tras el éxito de la prueba piloto de los camiones de transporte público en Chetumal, autoridades informaron que, a partir de hoy lunes 8 de septiembre de 2025, iniciará la segunda etapa, ahora, ya con un precio temporal de 15 pesos por viaje.

De acuerdo con el Gobierno de Quintana Roo, a través del Instituto de Movilidad del Estado, existirán tarifas especiales para los diferentes sectores de la población en Chetumal, revelándolos para que los ciudadanos ‘tomen nota’ y eviten sorpresas a partir de este lunes.

Por otro lado, indicaron que estos precios en el pasaje del transporte público en Chetumal se aplicarán ahora y otras, con las unidades modernas, que tienen accesibilidad universal, aire acondicionado, puertos USB, WiFi y cámaras de seguridad.

De acuerdo con lo informado por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, los siguientes precios del pasaje para el transporte público en Chetumal -llamado Sistema de Transporte de Chetumal- se definieron tras estudios técnicos:

Tarifa temporal: 15 pesos por viaje

Cuando entren en funcionamiento las unidades modernas:

Tarifa general: 18 pesos por viaje.

Tarifa especial para adultos mayores: 9 pesos por viaje

Tarifa especial para estudiantes: 9 pesos por viaje

Tarifa especial para personas con discapacidad: 0 pesos (sin costo por viaje)

Finalmente, informaron que, a partir del mes de octubre de 2025 se realizará la credencialización para aquellos que deban acceder a estos descuentos, siendo los adultos mayores, estudiantes y personas discapacitadas las beneficiadas.

Además, pidieron que se mantengan informados para cuando se den a conocer más detalles sobre los requisitos, sedes, fechas y horas de las credencializaciones para el descuento en el precio del pasaje de transporte público en Chetumal.