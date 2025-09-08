Chetumal Municipios

A partir de hoy lunes comienza el cobro de autobuses urbanos en Chetumal

8 septiembre, 2025
Admin
4

CHETUMAL.- Luego de varios días, y tras el éxito de la prueba piloto de los camiones de transporte público en Chetumal, autoridades informaron que, a partir de hoy lunes 8 de septiembre de 2025, iniciará la segunda etapa, ahora, ya con un precio temporal de 15 pesos por viaje.

De acuerdo con el Gobierno de Quintana Roo, a través del Instituto de Movilidad del Estado, existirán tarifas especiales para los diferentes sectores de la población en Chetumal, revelándolos para que los ciudadanos ‘tomen nota’ y eviten sorpresas a partir de este lunes.

Por otro lado, indicaron que estos precios en el pasaje del transporte público en Chetumal se aplicarán ahora y otras, con las unidades modernas, que tienen accesibilidad universal, aire acondicionado, puertos USB, WiFi y cámaras de seguridad.

De acuerdo con lo informado por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, los siguientes precios del pasaje para el transporte público en Chetumal -llamado Sistema de Transporte de Chetumal- se definieron tras estudios técnicos:

  • Tarifa temporal: 15 pesos por viaje

Cuando entren en funcionamiento las unidades modernas:

  • Tarifa general: 18 pesos por viaje.
  • Tarifa especial para adultos mayores: 9 pesos por viaje
  • Tarifa especial para estudiantes: 9 pesos por viaje
  • Tarifa especial para personas con discapacidad: 0 pesos (sin costo por viaje)

Finalmente, informaron que, a partir del mes de octubre de 2025 se realizará la credencialización para aquellos que deban acceder a estos descuentos, siendo los adultos mayores, estudiantes y personas discapacitadas las beneficiadas.

Además, pidieron que se mantengan informados para cuando se den a conocer más detalles sobre los requisitos, sedes, fechas y horas de las credencializaciones para el descuento en el precio del pasaje de transporte público en Chetumal.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *