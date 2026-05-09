EU descarta revisar redes sociales de turistas rumbo al Mundial 2026

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WASHINGTON.- El enviado especial para Turismo de la administración de Donald Trump, Nick Adams, aseguró que la propuesta para revisar redes sociales de turistas que ingresen a Estados Unidos no ha sido implementada y descartó que represente un obstáculo rumbo al 2026 FIFA World Cup.

Durante su participación en un evento del World Travel & Tourism Council realizado en Egipto, Adams afirmó a medios internacionales, entre ellos EFE, que la medida continúa únicamente como una propuesta y no forma parte de las políticas aplicadas actualmente para el ingreso de visitantes al país.

“Desde luego no se ha implementado”, declaró el funcionario, quien además aseguró que participará en cualquier discusión futura sobre el tema.

La propuesta, planteada el año pasado por la administración Trump, contemplaba solicitar a viajeros provenientes de países incluidos en el programa ESTA el historial de redes sociales de los últimos cinco años como requisito para ingresar a territorio estadounidense.

Sin embargo, Adams calificó como “tonterías” las versiones que han generado preocupación entre viajeros internacionales sobre posibles revisiones exhaustivas de teléfonos o perfiles digitales.

“Oigo a mis amigos en otros países decirme: ‘Quiero un teléfono desechable’ o ‘quiero borrar mis redes sociales antes de venir’, pero es porque han leído y escuchado mentiras”, expresó.

El funcionario sostuvo que existe una percepción negativa “deliberada” para afectar la imagen de Estados Unidos, especialmente en vísperas del 250 aniversario de la independencia estadounidense y de la próxima Copa Mundial.

Adams insistió en que el gobierno estadounidense mantiene abierta la puerta al turismo internacional y aseguró que quienes respeten la ley y completen los procesos migratorios correspondientes difícilmente enfrentarán problemas para ingresar al país.

“Nos encanta recibir visitantes internacionales, es parte de la experiencia estadounidense”, afirmó.

El 2026 FIFA World Cup se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y será la primera edición organizada conjuntamente por tres países, además de la primera en contar con la participación de 48 selecciones nacionales.