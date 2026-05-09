Sheinbaum niega injerencia de consulados mexicanos en EU

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las versiones difundidas por CBS News sobre una supuesta supervisión a consulados mexicanos por presunta injerencia en asuntos internos de Estados Unidos, y aseguró que las sedes diplomáticas mexicanas no realizan actividades políticas en territorio estadunidense.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que México no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con esas versiones y calificó como falsa la idea de que los consulados mexicanos intervengan en la política de Estados Unidos.

“Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en Estados Unidos es completamente falsa”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que la política exterior mexicana se basa en el principio de autodeterminación de los pueblos y reiteró que la labor de los consulados se enfoca exclusivamente en la protección y defensa de las y los mexicanos que viven en ese país.

“Así como ellos no quieren injerencia en las elecciones de Estados Unidos, tampoco queremos que usen a México para la elección de su país”, expresó.

La presidenta también confirmó que mantiene comunicación constante con el mandatario estadounidense Donald Trump y señaló que podrían sostener un nuevo diálogo en los próximos días para abordar temas relacionados con migración, comercio y cooperación bilateral.

“Tenemos muchos temas en común, entre otros, el de los mexicanos que viven allá, también el comercial. Y esa relación la queremos mantener”, indicó.

En otro tema, Sheinbaum insistió en que la solicitud de extradición emitida desde una corte del sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos debe tratarse por la vía institucional y jurídica.

Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya solicitó mayores pruebas a las autoridades estadounidenses para sustentar la petición.

“Si es un asunto judicial, que se cumpla con la ley; si es un asunto político, eso es otra cosa”, declaró.

La mandataria reiteró que desde el inicio de la administración de Trump, México ha buscado mantener una relación de colaboración y respeto mutuo, basada en la defensa de la soberanía nacional y la no intervención.

Asimismo, recordó que el gobierno mexicano presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los fallecimientos de mexicanos en centros migratorios de Estados Unidos, casos que hasta ahora suman 15 personas fallecidas.