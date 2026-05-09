Playa del Carmen refuerza presentación de declaraciones patrimoniales

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal de Playa del Carmen reforzó las acciones para garantizar que todas las personas servidoras públicas presenten en tiempo y forma su declaración patrimonial y de intereses correspondiente al ejercicio 2025, informó el Órgano Interno de Control (OIC).

La titular del OIC, Cristina Alcérreca, explicó que durante mayo las y los trabajadores del Ayuntamiento están obligados a presentar la declaración de modificación patrimonial, en la que deben reportar los movimientos registrados en su patrimonio entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Indicó que el municipio cuenta con alrededor de 5 mil 100 servidores públicos, por lo que se prevé recibir el mismo número de declaraciones. Destacó que en la primera semana del proceso ya se registra un avance cercano al 50 por ciento.

“Estamos muy contentos porque en esta primera semana llevamos prácticamente un 50 por ciento de avance, lo que refleja el compromiso de las y los servidores públicos con este ejercicio de rendición de cuentas”, señaló.

La funcionaria recordó que en 2025 el Ayuntamiento alcanzó el 100 por ciento de cumplimiento antes de concluir mayo, meta que buscan repetir este año.

Como parte de las acciones de acompañamiento, el gobierno municipal capacitó a enlaces en dependencias y organismos descentralizados para brindar asesoría al personal durante el proceso de captura y envío de información.

Además de la declaración patrimonial, las personas servidoras públicas deben informar si existe algún posible conflicto de interés y, en determinados casos, entregar también su declaración fiscal.

El director general de Control de Gestión del OIC, Luis Cardeña, informó que desde marzo se realizó la actualización y depuración del padrón de trabajadores en coordinación con Recursos Humanos, con el objetivo de contar con una base de datos precisa del personal obligado a cumplir con esta responsabilidad.

Añadió que durante abril se desarrollaron cinco jornadas de capacitación en las que participaron alrededor de 500 trabajadores municipales, quienes actualmente apoyan a personal de distintas áreas con dudas relacionadas con el uso de la plataforma digital.

Asimismo, se habilitaron módulos de atención en los accesos principales de los antiguos y nuevos edificios del Palacio Municipal, donde personal del OIC brinda asistencia para recuperación de contraseñas, acceso al sistema y captura correcta de datos.

Las autoridades municipales recordaron que la presentación de la declaración patrimonial es una obligación establecida en la Constitución y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que el incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde exhortos hasta inhabilitaciones.