Abusan sexualmente de una mujer y la abandonan en la calle, en Playa del Carmen.

A unas horas del 8 de marzo, la noche de este martes se reportó al número de emergencias 911 el hallazgo del cuerpo de una mujer abandonada en una avenida de Playa del Carmen.

Al lugar de los hechos arribó elementos de la Policía Quintana Roo y elementos del Geavig.

La mujer mencionó a los oficiales que sujetos la subieron a una combi para abusar sexualmente de ella y posteriormente dejarla abandonada en la avenida Aviación con 45.

De acuerdo con información preliminar, vecinos que la auxiliaron dijeron que cuando la encontraron pensaron que se trataba de un cuerpo que habían tirado, pero se percataron que en realidad se encontraba con vida.

Igualmente, a la zona arribaron paramédicos de la Cruz Roja para valorar a la joven. La víctima fue trasladada a la fiscalía para interponer su denuncia en contra de sus agresores.

Hasta ahora no se ha ubicado a los agresores, debido a que la fémina no logró visualizar el número. Autoridades afirman que están solicitando información de las cámaras de seguridad para encontrar dicha combi, ya que en el lugar de los hechos no transita ninguna unidad de este transporte público.