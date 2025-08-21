Activan Código Rojo en Cereso de Chetumal por presunto motín

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Un grupo de internos del “Área de Segregados” iniciaron la tarde de ayer un motín en la cárcel de Chetumal después de las 16:00 horas, detonado por la revisión que el domingo por la noche realizó un grupo de elementos de la Semar y de la Guardia Nacional que ingresaron a esta zona por un cateo.

Ante el amotinamiento, personal administrativo y de asistencia legal fue desalojado del inmueble. Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Defensa, Marina y GN, quienes rodearon el penal para evitar fugas y contener el conflicto.

La SSC informó en redes sociales que se trató de una riña que fue controlada. Sin embargo, los internos amenazan con medidas más drásticas, como la quema de colchones, si no se atienden sus demandas.

Al parecer en el operativo del pasado domingo se aseguraron “puntas”, resinas, pinturas, papel, dinero y los internos, denunciaron que los que intentaron oponerse, fueron golpeados, con armas largas y pateados en el suelo.

Los internos exigieron la devolución de lo asegurado porque dichos insumos les sirven para la elaboración de artesanías y vituallas, actividades que además de servirles de terapia ocupacional, les permite obtener recursos con su venta.

Sin embargo, al no obtener respuesta, decidieron rebelarse y romper colchones y algunos muebles de maderas, que estrellaron contra las rejas, amenazando que no van a permitir más abusos.

También han demandado la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo),

En el exterior hay patrullas del Ejército, Semar, GN y corporaciones policiacas locales en espera de instrucciones y también han llegado familiares de personas recluidas, quienes exigen se atienda esta problemática.

