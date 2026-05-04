Ariadna Montiel, ¿podrá recuperar la congruencia?

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La última palabra

• Su periodo comienza con una abierta injerencia de Estados Unidos, al menos hasta noviembre, cuando se vaya Donald Trump, dentro de siete eternos meses.

• Los verdes quieren todo Quintana Roo y que Morena sea su partido satélite.

Por Jorge A. Martínez Lugo

La llegada de Ariadna Montiel Reyes a la presidencia de Morena fue consecuencia de la salida de Luisa María Alcalde Luján, debido a la presión del poder verde que quiere la joya de la corona: Quintana Roo, pero fue recibida con una bomba política de Donald Trump-Ronald Johnson, decididos a poner en la Presidencia de México a un perfil como Maru Campos ¡o a ésta misma!

Si no se hunde, Morena puede salir fortalecido. Se juega, quizá, la última carta para consolidarse como un movimiento renovador, diferente, transformador –tal como fue su oferta para llegar a la Presidencia en 2018–, o por el contrario, perder el poder si mantiene la incongruencia entre el discurso y la acción, su talón de Aquiles.

La renovación se había decidido desde antes del caso Chihuahua-Sinaloa, pero fue el fantasma que predominó en el 8° Congreso Nacional Extraordinario.

VERDE EXPULSÓ A LUISA MARÍA

Recordemos que el motivo de la salida de Alcalde Luján, fue su desgaste ante las presiones del “aliado” verde, que además de Quintana Roo, quiere más municipios ricos y posiciones legislativas; ya sea con su color original o con camiseta guinda. Como diría Luisa María: “¿Qué se creen éstos?” Quieren todo el estado y que Morena sea su partido satélite.

La disputa verde-Morena quedó opacada por el caso Maru Campos-Rocha Moya. Pero persiste.

¿TRAYECTORIAS IMPECABLES?

Por eso, las palabras más fuertes de Ariadna Montiel fueron: “A un lado los corruptos” (cuando el morenismo se ha llenado de ‘basura política’ a nivel nacional y en los estados); “candidaturas con trayectorias impecables” (cuando se han impuesto impresentables con impune pragmatismo en contra de los principios y de la militancia).

Sus palabras repiten lo que ya está en los estatutos de Morena, pero no se ha cumplido. ¿Habrá congruencia esta vez cuando la soga ya está en el cuello?

Las elecciones intermedias 2027 serán la última llamada a Morena para dejar atrás la incongruencia ideológica-política y recomponer el manejo de la política anti-crimen, si verdaderamente quiere mantenerse y consolidarse. Tampoco se trata de balazos, pero tiene que haber congruencia.

Porque hasta ahora, han hecho lo mismo que el prian con el narcotráfico: disimular, llevarla de muertito con Estados Unidos y dejarse penetrar por los recursos del narcotráfico en campañas electorales. EUA utilizó a García Luna para su guerra y lo encarceló cuando ya no le sirvió; además, se quedó con sus bienes y cuentas acumuladas por atacar a un cártel y proteger a otro, con la complacencia ¿o indicaciones? de las agencias “anti” narcóticos.

Serán las elecciones con la mayor injerencia abierta de Estados Unidos en México, desde hace más de un siglo.

México es una piedra en el zapato de Donald Trump y lo utiliza también para mejorar su raquítica aceptación de 34%, la más baja en la historia de EU para un presidente.

El narcotráfico le estalló al gobierno morenista, porque ha mantenido la misma política que el prian y porque Trump decidió cambiar los términos del pacto para “administrarlo” y usarlo para hacer la guerra sucia contra un gobierno diferente y opuesto a su política expansiva, impulsada también por la inexorable caída del imperio de Estados Unidos.

Morena está obligado a recuperar la congruencia, ya no por principios e ideales, sino por sobrevivencia. Usted tiene la última palabra.