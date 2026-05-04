Sheinbaum envía Gabinete de Seguridad a Sinaloa tras licencia de Rocha

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, instruyó al Gabinete de Seguridad trasladarse a la entidad para reunirse con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y garantizar la seguridad.

En relación con la solicitud de detención con fines de extradición promovida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la mandataria explicó que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionar ante la Fiscalía General de la República un análisis para determinar si existen elementos de prueba suficientes que justifiquen dicha petición.

Sheinbaum detalló que la solicitud se originó en el Distrito Sur de Nueva York y que, al tratarse de una medida urgente, el gobierno mexicano solicitó aclarar las razones y evidencias que sustenten esa urgencia. Señaló que, hasta ahora, no se han presentado pruebas que acrediten la necesidad de una detención inmediata, por lo que se ha requerido información adicional.

La presidenta subrayó que la soberanía nacional es un principio no negociable y enfatizó que cualquier actuación se apegará a los principios de legalidad, justicia y verdad. “Nunca se había solicitado de manera urgente una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones”, indicó.

También cuestionó la difusión pública del caso, al considerar que este tipo de procesos deben manejarse con confidencialidad, y criticó interpretaciones políticas en torno a su reciente visita a Palenque, donde negó haberse reunido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En materia de seguridad, Sheinbaum destacó que su administración ha colaborado con Estados Unidos en la entrega de líderes criminales y afirmó que la estrategia actual ha permitido una reducción del 44% en los homicidios en el país. Reiteró que su gobierno no protege a ningún funcionario involucrado en delitos.

Finalmente, el gobierno federal aclaró que existe una diferencia entre una solicitud formal de extradición y una solicitud de detención provisional con fines de extradición. En este caso, se trata de la segunda figura, la cual requiere acreditar urgencia, lo que hasta el momento —según autoridades mexicanas— no ha sido demostrado. Una vez que se reciban más elementos, la FGR podrá determinar si procede presentar el caso ante un juez de control.