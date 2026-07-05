Actividad sísmica plantea nuevos retos para la construcción en Quintana Roo

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PLAYA DEL CARMEN.- Los recientes sismos registrados en la Península de Yucatán y el Caribe representan un nuevo reto para el diseño de edificios e infraestructura en Quintana Roo, especialmente ante los proyectos de mayor altura previstos en el estado, afirmó el ingeniero estructurista Morton Coral Góngora, corresponsal en Seguridad Estructural en Playa del Carmen.

El especialista señaló que la actividad sísmica observada durante las últimas semanas obliga a replantear los criterios de diseño de las nuevas edificaciones, particularmente en el contexto del Programa de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen, que contempla construcciones de mayor altura.

Explicó que durante años la posibilidad de sismos en la región no era un factor determinante en la ingeniería estructural; sin embargo, los movimientos recientes muestran que este fenómeno debe incorporarse a la planeación y ejecución de futuras obras.

“Los movimientos sísmicos nos presentan un nuevo reto. Debemos diseñar estructuras considerando este tipo de fenómenos, porque ya no son eventos aislados y se han presentado en periodos cada vez más cortos”, afirmó.

Durante junio se registraron dos sismos de baja intensidad en la Península de Yucatán. El primero ocurrió el 8 de junio, con magnitud de 4.2, y el segundo el 9 de junio, con magnitud de 3.6. Ambos tuvieron su epicentro al noreste de Ticul, Yucatán, según el Servicio Sismológico Nacional. A estos se sumó otro movimiento frente a las costas de Cuba, perceptible en algunas zonas del Caribe mexicano.

Coral Góngora explicó que el suelo kárstico característico de Quintana Roo ayuda a disipar parte de la energía sísmica, por lo que los efectos suelen ser menores en comparación con otras regiones del país.

No obstante, advirtió que esta condición geológica no elimina la necesidad de reforzar los criterios de diseño y construcción, por lo que recomendó una mayor participación de especialistas en mecánica de suelos, geotecnia e ingeniería estructural para garantizar edificaciones más seguras.

Indicó que proyectos de gran infraestructura, como el Tren Maya, requieren cimentaciones profundas que transmitan las cargas hacia estratos más resistentes del subsuelo, una condición que también debe aplicarse en hoteles y edificios de varios niveles.

“Si no se buscan estratos de mayor resistencia, las estructuras podrían presentar problemas de estabilidad. Por eso es indispensable realizar estudios especializados antes de construir”, señaló.

Finalmente, el ingeniero sostuvo que, aunque Quintana Roo sigue siendo una zona de baja sismicidad, los eventos recientes demuestran que el riesgo existe y debe ser considerado en la planeación urbana y en el desarrollo de nuevas construcciones.

“Ya pasamos de percibir una simple sensación a experimentar movimientos sísmicos reales. Eso obliga a pensar en edificaciones cada vez más seguras y preparadas para este tipo de eventos”, concluyó.

Con información de Noticaribe