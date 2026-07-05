Rafa Marín dialoga con productores y comunidades del sur de Quintana Roo

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BACALAR.- Rafa Marín encabezó una asamblea informativa de Morena en la comunidad de Nuevo Bécar, donde sostuvo un encuentro con habitantes de la localidad y de poblaciones vecinas como parte del proceso interno del partido para promover la defensa de la Transformación y la soberanía nacional.

Durante la reunión, vecinos expresaron su respaldo al fundador de Morena en Quintana Roo y compartieron inquietudes sobre el desarrollo de la región, particularmente en temas relacionados con la producción y comercialización agrícola.

En su mensaje, Marín explicó que estas asambleas forman parte de las actividades informativas que Morena realiza en el estado para fortalecer la participación ciudadana y difundir los principios del movimiento.

“Es necesario realizar estas asambleas informativas para la defensa de la Transformación y la soberanía nacional en todo el estado”, afirmó.

Asimismo, destacó que México debe mantener relaciones de cooperación con otros países sin renunciar a su independencia ni a la capacidad de tomar decisiones soberanas.

Al encuentro asistieron autoridades municipales y ejidales, así como habitantes de Nuevo Bécar, Ejido Veracruz, Cinco de Mayo, San Pedro Peralta, La Libertad, California, Lázaro Cárdenas II, El Cedral, Morocoy, Nuevo Canaán y Limonar.

Rafa Marín agradeció el recibimiento de las comunidades y reconoció la vocación productiva del sur de Quintana Roo, donde gran parte de la población se dedica al cultivo y comercialización de maíz y zacate.

Al concluir la asamblea, llamó a mantener la organización comunitaria y el diálogo permanente entre la ciudadanía y sus representantes.

“Una comunidad escuchada debe ser también una comunidad atendida”, expresó, al tiempo que convocó a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo de la entidad.

Finalmente, reiteró que el crecimiento de Quintana Roo requiere del trabajo conjunto entre las distintas regiones del estado, al señalar que “el norte, el centro, la zona maya y el sur deben avanzar unidos”.