Morena analizará con la militancia el posible regreso de Jorge Portilla Mánica

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CANCÚN.- La dirigencia estatal de Morena en Quintana Roo iniciará un diálogo con Jorge Portilla Mánica, exmilitante de Movimiento Ciudadano, luego de que el político manifestara su interés por reincorporarse al movimiento, informó la presidenta estatal del partido, Johana Acosta Conrado.

La dirigente aclaró que, aunque existe disposición para sostener el acercamiento, aún no hay una decisión sobre una eventual incorporación.

“Vamos a platicar justamente con él. Hay intenciones de que se pueda volver a acercar a nuestro movimiento; sin embargo, todavía no tenemos nada garantizado”, declaró.

Acosta Conrado explicó que, antes de tomar cualquier determinación, Morena consultará a la militancia y a los principales referentes del partido en el municipio correspondiente, con el objetivo de que cualquier incorporación fortalezca la unidad interna.

“Queremos que todas las incorporaciones sean hacia la sumatoria y nunca hacia la inconformidad de nuestros referentes”, señaló.

Indicó que el proceso se desarrollará mediante el diálogo con los actores internos para construir consensos antes de definir si se concreta el regreso de Portilla Mánica.

La presidenta estatal reiteró que Morena mantiene abiertas sus puertas a quienes compartan los principios de la Cuarta Transformación, aunque subrayó que las decisiones se tomarán con base en el consenso de la militancia.

En otro tema, aseguró que el proceso para definir la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional transcurre en un ambiente de unidad y respeto, y afirmó que hasta el momento no se han presentado quejas formales entre los aspirantes.