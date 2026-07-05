Arrestan a asesor de Atención a Víctimas en Quintana Roo; enfrenta acusación por violencia familiar

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CHETUMAL.- Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Víctor Amed C.P., asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo), por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar en agravio de su expareja.

La detención se realizó al concluir una audiencia en los juzgados orales de Chetumal, luego de que agentes ministeriales ejecutaran el mandato judicial en el exterior de las instalaciones.

De acuerdo con la información disponible, la orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada del Centro de Justicia para las Mujeres y autorizada por un juez de control.

Tras su captura, el servidor público fue puesto a disposición de la autoridad judicial dentro de la carpeta de investigación 73/2026, en la que el Ministerio Público formuló imputación por los hechos que se le atribuyen.

Será un juez de control quien determine su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

Al momento de su detención, Víctor Amed C.P. se desempeñaba como asesor jurídico de la Ceaveqroo, organismo encargado de brindar atención y acompañamiento a personas víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.

Hasta el momento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.