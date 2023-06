Actriz Fernanda Tosky también acusa a Tenoch Huerta de abuso sexual

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente, la activista María Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta de abuso sexual, a lo que el actor se defendió diciendo que lo que pasó entre ellos fue algo consensuado.

Pero no solo fue ella, pues ahora la actriz Fernanda Tosky usó su cuenta de Twitter para señalar que ella vivió algo similar.

“Ya vi a Tenoch Huerta defendiéndose. Igualito que cuando le reclamé lo que me hizo hace 7 años. ¿Te acuerdas? Yo sí”.

En otro mensaje, Tosky destacó que Tenoch no fue un hombre con respeto sexual y solo vio por sus intereses, por lo que terminó lastimada.

“Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y, repito, en MI experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos”, tuiteó.

“Yo salí con él y si me hizo una cosa muy fea sexualmente. Siempre pensé en denunciar, pero justo, es muy famoso. Y te avientas a mucha banda tienes que tener temple para aguantar lo que viene. Bravo por la chica que lo hizo”

Tras su publicación, la actriz recibió ataques y respondió por qué hasta ahora lo hizo público.

“Me costó 3 años contarles a mis amigas, imagínate. 7 años después porque ya no tengo 26 años y ahora soy una mujer con herramientas para enfrentar situaciones y experiencias. Así que no es contar una aventura por el parque, es hablar de tu sexualidad”

Asimismo, destacó que no tiene pruebas, pero sabe que sí es abuso lo que hizo.

“Lo triste de esto como muchos casos es que no tengo pruebas. Y con el tiempo resulta que sí es abuso lo que hizo . Una crece y se da cuenta de las culeradas que te hacían pero con el tiempo ya hay cosas que si no son legales”. aseveró.

