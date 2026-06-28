Acuerdan Sectur y hoteleros acciones para contener efectos del sargazo

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CANCÚN.- El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, en coordinación con las secretarías de Turismo del Gobierno de México y de Quintana Roo, acordó poner en marcha un Plan Emergente para hacer frente al recale masivo de sargazo y reducir su impacto sobre la actividad turística del principal destino vacacional del país.

La estrategia fue definida durante una reunión de trabajo en la que participaron representantes del sector hotelero, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, quienes coincidieron en la necesidad de actuar de manera conjunta para proteger la competitividad del Caribe Mexicano y su economía.

El plan contempla cuatro ejes estratégicos. El primero está enfocado en fortalecer la conectividad aérea mediante la gestión de nuevas rutas y la recuperación de asientos en mercados prioritarios, con el propósito de mantener el flujo de visitantes y evitar que opten por otros destinos del Caribe.

El segundo eje está orientado a reforzar la promoción turística internacional y el posicionamiento del destino, con campañas dirigidas a contrarrestar la percepción negativa generada por el sargazo y acelerar la recuperación de la demanda.

En tanto, el tercer componente concentra las acciones para atender directamente el recale de sargazo mediante medidas de corto plazo que permitan disminuir su presencia en las playas y preservar la experiencia de los turistas.

Finalmente, el cuarto eje busca proteger el empleo ligado al sector turístico, garantizando que las estrategias implementadas contribuyan a mantener la competitividad del Caribe Mexicano y salvaguardar las fuentes de trabajo que dependen de esta actividad en Quintana Roo.

Como parte de los primeros acuerdos, el Consejo Hotelero y las autoridades turísticas elaborarán una propuesta técnica que servirá de base para el Plan Emergente, con el fin de establecer acciones prioritarias, identificar los recursos necesarios y acelerar su ejecución.

Asimismo, ambas partes acordaron mantener reuniones periódicas y un mecanismo permanente de coordinación para dar seguimiento a los avances, realizar ajustes cuando sea necesario y verificar la implementación de las acciones.

El presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena, reiteró la disposición del organismo para colaborar con los gobiernos federal y estatal.

“Nuestro compromiso es que el Caribe Mexicano conserve su liderazgo mundial, se proteja la economía de Quintana Roo y se garantice el bienestar de las familias que dependen del turismo”, expresó.

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano representa a los principales destinos turísticos de la entidad, entre ellos Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y la Riviera Maya, concentrando la mayor parte de la oferta hotelera de la región.