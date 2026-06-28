Estefanía Mercado prepara subsidios para comercios afectados por el sargazo en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- El Ayuntamiento de Playa del Carmen prepara un paquete de subsidios fiscales para apoyar a los sectores económicos que han resultado afectados por el recale extraordinario de sargazo en las playas del municipio.

La presidenta municipal, Estefanía Mercado, informó que la propuesta se encuentra en proceso de elaboración en coordinación con representantes de la iniciativa privada, con el propósito de implementar medidas que ayuden a mitigar el impacto económico derivado de la disminución en la actividad turística.

Entre los incentivos que se analizan se encuentran descuentos o subsidios en el pago del impuesto predial, así como en diversos derechos municipales, entre ellos los relacionados con las anuencias de Protección Civil.

La alcaldesa explicó que el diálogo permanente con las cámaras empresariales ha permitido avanzar en el diseño de este esquema de apoyo, el cual estará dirigido principalmente a pequeños hoteles, restaurantes y comercios que han resentido con mayor intensidad los efectos del sargazo.

“Queremos que sientan el apoyo del municipio”, expresó.

Mercado confió en que, una vez superado este periodo de alta presencia de sargazo, la economía local registre una recuperación impulsada por la próxima temporada alta de turismo y por la realización de diversos eventos que contribuirán a incrementar la ocupación hotelera y la actividad comercial.

Precisó que la estrategia del gobierno municipal está enfocada en respaldar a los pequeños negocios, al considerar que los grandes complejos hoteleros cuentan con una mayor capacidad para afrontar las fluctuaciones del mercado turístico.