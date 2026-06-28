Cora Amalia celebra prisión domiciliaria de Roberto Borge y pide reconocer su gestión

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CHETUMAL.- La presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cora Amalia Castilla Madrid, celebró que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, haya abandonado el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Morelos, para cumplir la medida cautelar de prisión domiciliaria en una residencia ubicada en el Estado de México, donde continuará el proceso que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dirigente priista destacó que Borge fue absuelto recientemente del delito de delincuencia organizada, al asegurar que ese era el señalamiento más complejo que enfrentaba dentro del proceso penal.

Indicó que ahora la defensa del exmandatario concentra sus esfuerzos en el cargo de lavado de dinero, con el objetivo de obtener también una resolución favorable.

Castilla Madrid explicó que Roberto Borge decidió establecer su residencia temporal en el centro del país para permanecer más cerca del juzgado que lleva su caso y facilitar el desarrollo del proceso judicial.

Asimismo, sostuvo que el PRI será respetuoso del procedimiento legal que aún enfrenta quien fuera gobernador de Quintana Roo y dirigente estatal del partido.

La dirigente también consideró que es momento de reconocer las acciones realizadas durante la administración de Borge Angulo y afirmó que en la entidad aún existen personas que valoran su gestión.

“Seremos muy respetuosos. En Quintana Roo conocemos a Roberto Borge, sabemos quién es. Yo en lo personal lo conozco desde niño. Siempre fue un joven destacado, muy inteligente. Pues él está asumiendo su responsabilidad y desde el PRI nosotros no estigmatizamos a nadie. Para nosotros Roberto Borge hizo muchas cosas por Quintana Roo. Mucha gente en Quintana Roo aún lo reconoce, hizo acciones muy favorables para Quintana Roo”, expresó.

Añadió que, por el momento, no tiene previsto visitarlo debido a que el exgobernador se encuentra atendiendo diversos asuntos relacionados con su situación jurídica, aunque no descartó un acercamiento más adelante.

No obstante, la dirigente recordó que Roberto Borge fue expulsado del PRI pocos días después de su detención en Panamá, ocurrida el 4 de junio de 2017, por los procesos penales que enfrentaba.